La inmobiliaria Pedro Torres 10x dispone de viviendas en Benidorm y comarca

miércoles, 29 de junio de 2022, 17:12 h (CET)

Al estar rodeada de formaciones como la Sierra Helada, la Sierra Cortina, el Puig Campana y el Tossal de la Cala, la ciudad de Benidorm goza de un microclima que hace que en verano el calor no sea excesivo mientras que los inviernos resultan suaves. Esta ciudad cuenta con aproximadamente 70.000 habitantes y es uno de los principales destinos turísticos de la costa española.

Una de las inmobiliarias de mayor prestigio y trayectoria de la ciudad es Pedro Torres 10x, liderada por un especialista de más de 25 años de experiencia en el sector. Esta empresa se ocupa de promover la compra, venta y alquiler de inmuebles en todo Benidorm.

Benidorm destaca por su oferta turística y gastronómica La ciudad está ubicada frente a una bahía natural y varias de sus playas, como Levante, Poniente y Mal Pas, han sido distinguidas con la bandera azul de la Unión Europea, una distinción que garantiza la limpieza de sus aguas. Benidorm posee una gran tradición turística, ya que el primer balneario, llamado Virgen del Sufragio, fue inaugurado en el siglo XIX. Mucho tiempo después, durante los años 60, comenzó a experimentarse un boom turístico que ha llevado a la ciudad a ser uno de los principales destinos de toda Europa.

Además de sus arenales dorados y sus bellos paisajes, Benidorm ofrece una variedad gastronómica de primer nivel con exquisiteces para paladares exigentes. La cultura culinaria del lugar se ha forjado a través del tiempo y gracias al legado de la comunidad árabe que luego recibió la influencia de la cocina internacional.

Tanto el arroz como los pescados son protagonistas en la tradición gastronómica de la ciudad, que suelen estar acompañados por otros alimentos como la calabaza y las espinacas. La cultura culinaria de la ciudad ha generado el surgimiento de distintos eventos temáticos, como la Jornada del Arroz, la Jornada Gastronómica y el Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm.

27 rascacielos en una ciudad Otra de las características de Benidorm es la gran cantidad de rascacielos con relación a la cantidad de habitantes. Son 27 los edificios que en la ciudad superan los 100 metros de altura. Solo el distrito de Manhattan en Nueva York cuenta con más de estas construcciones por metro cuadrado.

Hoy en día, el edificio más alto de la ciudad es el In Tempo, un proyecto residencial de 200 metros y 52 plantas. Lo siguen el Gran Hotel Bali, con 186 metros de altura, y la Torre Lugano (158 metros).

La ciudad ofrece una gran riqueza cultural, arquitectónica, turística y gastronómica. A la hora de buscar una propiedad en Benidorm, ya sea para comprar o alquilar, la inmobiliaria Pedro Torres 10x es una de las mejores opciones.



