Guía para no perderse en el mercado inmobiliario, por LV Real Estate & Architecture

miércoles, 29 de junio de 2022, 16:38 h (CET)

El mercado inmobiliario se encuentra en un momento de expansión después de que, durante 2021, se haya registrado un crecimiento en el volumen de las transacciones y en el precio de las viviendas.

En 2022, a pesar de la guerra en Ucrania y de los vaivenes de la economía mundial, la tendencia se mantiene estable, ya que muchos inversores recurren a las propiedades como refugio de valor.

En este contexto, la firma LV Real Estate & Architecture ha publicado una serie de consejos para aquellos que buscan acceder a la casa de sus sueños. Se puede también consultar su guía del comprador desde Facebook. En primer lugar, la empresa recomienda pensar en un precio máximo que se puede pagar, con el objetivo de acotar la búsqueda y no despertar ilusiones con propiedades que no se adaptan al bolsillo del comprador.

¿Cómo buscar una casa en el mercado inmobiliario? Otra decisión que conviene realizar antes de comenzar la búsqueda es la elección del tipo de propiedad. En este sentido, puede ser una casa o un apartamento. A su vez, es posible buscar algún proyecto de obra nueva o recurrir al mercado de segunda mano.

LV Real Estate & Architecture también enfatiza que es imprescindible averiguar el precio del metro cuadrado en la ubicación en la que se ofrece un inmueble. Es probable que algo que parece un buen negocio en verdad no lo sea. En este sentido, es importante saber que el precio del metro cuadrado construido es mayor al del metro cuadrado de terreno. Adicionalmente, también es relevante efectuar una pequeña investigación para averiguar cómo están el transporte público, las escuelas y los comercios en la locación elegida.

En cuanto al pago, siempre es conveniente revisar las ofertas de hipotecas. Este mercado es muy dinámico y constantemente se producen cambios. Ante cualquier duda, siempre se puede consultar con los expertos de LV Real Estate & Architecture para obtener un consejo profesional.

La importancia de no tomar un decisión con prisa y aprovechar las oportunidades La compra de una casa es una decisión relevante en la vida. Por lo que es necesario tomarse todo el tiempo que sea necesario y visitar los inmuebles que sean más interesantes, también es importante aprovechar las oportunidades. Si hay una propiedad que resulta ideal o, por algún motivo, ha producido un impacto, es probable que suceda lo mismo con otras personas. En estos casos, es necesario concretar la operación cuanto antes.

A la hora de comprar una casa que está pensada para ser su hogar y por un tiempo prolongado, es imprescindible seleccionarla sin dudas en la cabeza. Por este motivo, es conveniente recurrir al asesoramiento y el entendimiento del mercado inmobiliario de un grupo de profesionales como los que trabajan en LV Real Estate & Architecture. De esta manera, se conseguirá una experiencia de compra perfecta.



