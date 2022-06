¿Qué son los iBuyers?, por Inmocat Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de junio de 2022, 16:10 h (CET)

El promedio de tiempo de venta de una vivienda en España es de 8 meses. Esto, para algunos propietarios, es un tiempo demasiado largo.

Por esta razón, el mercado proporciona alternativas más rápidas y eficientes. Una de las opciones al respecto tiene que ver con los iBuyers. Con apenas 5 años de auge en el país, esta metodología representa un recurso óptimo para las personas con falta de liquidez o cuya venta de propiedad es de carácter urgente.

Inmocat es una inmobiliaria con sede en el municipio de Pineda de Mar, Barcelona, que ofrece el servicio mencionado.

Información sobre los iBuyers La palabra hace referencia a los ‘compradores’, con ‘i’ de instantáneo y se relaciona con empresas que adquieren viviendas al contado, es decir, que pagan de forma inmediata el valor completo de una propiedad. Estas suelen ser inmobiliarias interesadas en casas o pisos por su ubicación o espacio.

En la mayoría de los casos, las compañías compradoras hacen reformas en la vivienda una vez adquirida. El objetivo es ponerlas de nuevo en el mercado por un valor más alto.

En cuanto a la transacción, al no implicar el papeleo ni la promoción que otro tipo de venta requiere, suele efectuarse pronto. Además, no hay riesgo de error en la financiación, ya que el pago es integral.

Los requisitos de compra varían de acuerdo a la empresa interesada. Sin embargo, una exigencia común entre las inmobiliarias y esta es que la vivienda debe estar desocupada o que, en su defecto, la desocupación esté planeada a corto plazo.

Inmocat explica cómo funciona su proceso iBuyer El primer paso para ofrecerle la propiedad a la inmobiliaria consiste en llenar un formulario disponible en su página web. Los trabajadores de Inmocat se encargan de hacer una valoración y, posteriormente, de realizar una oferta. La agencia está abierta a la adquisición de propiedades como pisos, casas, trasteros, parkings y edificios. Al mismo tiempo, son capaces de mejorar espacios en buen o mal estado; de obra nueva o antigua; y pendientes por reformar.

La reputación de la inmobiliaria la posiciona entre los iBuyers más confiables del mercado catalán. Más de 120 opiniones en Google le dan un promedio de 4,9 sobre 5 estrellas. La mayoría de reseñas destacan de manera positiva el trato de los asesores comerciales. Además, 25 años de experiencia avalan la calidad del trabajo de los agentes.

Los múltiples casos de éxito de los iBuyers demuestran que tanto los propietarios como las empresas pueden sacar provecho de viviendas desocupadas a través del valor añadido de las reformas.



