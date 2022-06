El Bierzo en la alta cocina, bocados de paisaje Emprendedores de Hoy

Cada metro recorrido en El Bierzo es una experiencia, cada día de viaje son múltiples sabores. Ya sea practicando enoturismo o haciendo el Camino de Santiago, las sorpresas están en cada esquina, incluso un chef estrella.

Llegar al Castillo de los Templarios en Ponferrada, después de recorrer tierras de viñedos y cultivo, después de respirar el que en su día se consideró el aire más puro de España, es un momento para no olvidar, y justo enfrente se encuentra el primer restaurante que ha conseguido una estrella Michelin en Ponferrada: MU.NA, regentado por una joven pareja, el chef Samuel Naveira y la directora de sala y sumiller Génesis Cardona. Junto a su equipo han puesto en valor la cocina berciana llevada a la alta gastronomía, y juntos han dado la importancia que se merece esta tierra, exaltando los muchos valores de sus productos autóctonos, sus grandes vinos y su rica historia fraguada por cocineros de otro tiempo que ellos han sabido llevar al tiempo actual.

MU.NA trabaja en cada temporada con productos locales, nacidos muchos de ellos en su propio huerto. Ahora con la llegada del verano su carta se viste de refrescantes productos que el chef Samuel Naveira modela y elabora hasta crear pequeñas obras de arte, bocados que siempre tienen detrás de ellos una gran historia, con protagonistas que no son anónimos, que trabajan la tierra, cuidan y pastorean animales en libertad, crean productos artesanales con sus manos y pescan de forma sostenible.

En la romántica sala de MU.NA este verano se verán platos como los Níscalos en escabeche, la Oda a la Cebolla de Villafranca del Bierzo, Hierbas frescas, cereza y sardina…

Ponferrada es gracias a MU.NA un punto marcado con el distintivo de una estrella Michelin desde 2021, motivo obligado de visita para los amantes de la alta cocina. En 2022 el restaurante ha conseguido de nuevo el preciado distintivo siendo por ahora el único restaurante de la ciudad que la posee.



