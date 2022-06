El nuevo formato 100 ml aceite de oliva virgen extra de Jaén para eventos de Pago de Espejo Emprendedores de Hoy

martes, 28 de junio de 2022, 13:48 h (CET)

Jaén es una de las ciudades y municipios españoles que, entre otras cosas, se caracteriza por la gran calidad del aceite de oliva virgen extra que produce. Sin embargo, uno de los mejores de todo Jaén lo produce la firma Pago de Espejo, cuyo aceite de oliva virgen extra ha sido galardonado en distintas ocasiones, con varios premios nacionales e internacionales.

Los amantes del aceite de oliva virgen extra que conocen la calidad de su producto han demandado mucho una presentación que sea cómoda y práctica para eventos y celebraciones. Es así como, recientemente, la firma ha lanzado una nueva presentación en botellitas de 100 ml,ideal para las ocasiones especiales como un regalo de boda, de bautizo o de comunión.

Nueva presentación de aceite de oliva virgen extra para eventos En toda celebración, boda, bautizo, comuniones o eventos especiales, no puede faltar el aceite de oliva virgen extra para resaltar el sabor y acompañar la comida. La firma Pago de Espejo, con una historia en la elaboración de aceite que se remonta a principios del siglo XX, es una de las productoras más grandes de todo el municipio de Jaén. Ellos, con el fin de satisfacer la demanda del producto para eventos y celebraciones en una presentación más práctica, han lanzado al mercado su nuevo formato de 100 ml. Se trata de prácticas botellitas de aceite gourmet perfectas para utilizar en este tipo de eventos, para de esta manera poder sorprender a los invitados, permitiéndoles disfrutar del sabor de un aceite premiado por su sabor y gran calidad, en un formato cómodo y compacto.

Un aceite especial El aceite de oliva virgen extra de Pago de Espejo es especial por diferentes motivos. En primer lugar, porque está fabricado a partir de aceitunas de la variedad picual de cosecha temprana, recolectadas a principios de noviembre en su óptimo punto de maduración. Posteriormente, el proceso de extracción del aceite se realiza mediante prensado en frío, a través de procedimientos mecánicos que mantienen de mejor manera las propiedades y el sabor. De hecho, el sabor es otro de los elementos destacables del aceite de oliva virgen extra de esta marca, ya que posee un particular aroma afrutado, que una vez en la boca se siente dulce a la entrada y con un ligero picor al final, característico del picual.

Próximamente, el aceite de oliva virgen extra de Pago de Espejo en formato de 100 ml para eventos y celebraciones estará disponible a través de la web de la firma. Allí, se podrá hacer la compra directamente y solicitar el envío, el cual es totalmente gratuito y se entrega en un tiempo estimado de 24 a 48 horas.



