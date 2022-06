Hosteltáctil ofrece servicios optimizados de software para POS Emprendedores de Hoy

lunes, 27 de junio de 2022, 16:33 h (CET)

Los negocios de hostelería que usan sistemas de punto de venta (POS) han desarrollado sus modalidades de pago y registros económicos.

Debido a su software optimizado, los sistemas de software POS permiten a los hosteleros ejecutar de manera rápida y ágil los servicios a sus clientes.

Por este motivo, Hosteltáctil ha desarrollado y actualiza su software desde el 2003, enfocado a negocios del sector HORECA.

Hosteltáctil presenta todo tipo de soluciones exclusivas de digitalización con el objetivo de agilizar la gestión de los restaurantes. Esto también facilita el procesamiento de pagos, incluyendo los pagos con tarjetas, efectivo y dispositivos móviles.

Servicios optimizados de software para POS Con más de 18 años instalando softwares para POS, Hosteltáctil destaca por sus procesos digitales prácticos, de fácil acceso y funcionales. Los servicios para POS abarcan la digitalización de datos, las gestiones de menús, los registros de entradas y salidas, etc. Contratando los servicios de Hosteltáctil, las empresas de hostelería pueden contar con un gran apoyo a la hora de gestionar su restaurante. Para esta empresa, resolver las necesidades de sus clientes es uno de sus principales objetivos. Por este motivo, se preocupa por ofrecerles herramientas y soluciones enfocadas en la digitalización, que garanticen el buen funcionamiento del negocio. Trabajan, además, acorde a las exigencias del mercado laboral y promoviendo la responsabilidad social y empresarial.

Hosteltáctil aplicado al sector de la hostelería El equipo profesional de Hosteltáctil está al servicio de aquellos negocios hosteleros que quieran mejorar sus procesos administrativos y brindar a sus usuarios servicios personalizados y seguros. En su página web, cuentan con más información sobre su software para POS, detallando las modalidades de pago, el proceso de instalación y los soportes técnicos. Asimismo, los interesados pueden agendar una demo para que les expliquen cómo funciona el programa y cómo puede ayudarles a ser más rentables, optimizando todo el servicio del local. De esta manera, no solo garantizan una atención de calidad, sino que aseguran a las empresas resultados positivos. En su página web también se puede ver un pequeño listado de algunos de sus clientes, encontramos al grupo La Mafia se sienta a la mesa con quienes se han expandido a Portugal, Urban Poké, Del Poble Pizzería, Lamburguesa, Grupo Gastroadictos, Soles Repsol, estrellas Michelín, etc.

Se puede contactar con los profesionales de Hosteltáctil a través de un formulario en su web.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.