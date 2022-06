Universal Arts School lidera la formación en videojuegos desde 1994 Emprendedores de Hoy

Actualmente, la industria de los videojuegos emplea a muchas miles de personas en España y aun así existen más de 27.000 puestos sin cubrir, según algunos portales de empleo, aunque podrían ser muchos más.

De hecho, no es un secreto que la industria de los videojuegos ha alcanzado ya la cifra de 270.000 millones a nivel internacional de valor neto sectorial, cifra que sigue creciendo cada año como un nuevo sector estratégico de grandes oportunidades donde mucha gente puede trabajar.

De hecho, hoy en día, entre el 20 % y el 30 % de las vacantes no se están cubriendo por falta de formación. En Universal Arts School, es posible acceder a distintas carreras y másteres para aprender a desarrollar videojuegos de forma profesional y con una alta especialización. En este sentido, la escuela ofrece formaciones en arte 3D, concept art, game design, programación en Unity y Unreal Engine, animación, efectos especiales y sculpting para videojuegos.

Formación especializada en videojuegos en Universal Arts School Los cursos y las carreras de Universal Arts School se desarrollan tanto de manera presencial como online. La escuela ofrece distintas posibilidades para quienes buscan formarse dentro de esta área. En este sentido, es posible acceder a másteres específicos de 2 años y a carreras de 4 o 5 años de duración.

El objetivo de los másteres es desarrollar el máximo potencial de cada alumno en áreas específicas de la industria de los videojuegos. Por ejemplo, en el máster de game design, es posible aprender las técnicas y conocimientos necesarios para diseñar el contenido y las reglas que dan vida y forma a un videojuego. Durante el segundo año, los alumnos trabajan como si ya formaran parte de una productora real. La formación concluye con un proyecto de éxito y un demo-reel profesional que sirve de soporte para conseguir el primer empleo en la industria.

A su vez, las carreras apuntan a formar diseñadores senior o fullstack en distintas áreas de especialización. Universal Arts School dispone de asesoramiento gratuito online para que cada alumno encuentre el máster o la carrera que mejor se adapta a sus pretensiones. Los cursos están abiertos a todos los públicos, aunque para ingresar es necesario atravesar una prueba de ingreso obligatoria.

Los alumnos de Universal Arts School acceden a las empresas top de la industria Los alumnos que finalizan los másteres o las carreras de Universal Arts School acceden a empleos en las empresas más destacadas del sector como Lucas Arts, Blizzard, Ubisoft y Riot Games, entre otras.

El objetivo de la escuela es que los alumnos puedan expresar toda su creatividad y aprendan a usar herramientas vanguardistas para llevar sus ideas a un formato visual de alto nivel. De esta manera, es posible acceder a oportunidades de trabajo y conseguir un mayor grado de independencia.

Los másteres y las carreras en videojuegos de Universal Arts School apuntan a que los alumnos, tanto por remuneración como por la actividad desarrollada, puedan conseguir el trabajo de sus sueños.



