Joyas originales y tecnología se unen para crear un recuerdo inolvidable, de la mano de Reliqium

Antiguamente, era habitual llevar la foto de un ser querido, como algún familiar o la pareja, dentro de un colgante. La empresa Reliqium ha logrado reformular esa idea con sus diseños de relicarios minimalistas. Estos llevan un chip en el que se pueden guardar más de 200 recuerdos distintos en forma de archivos de imagen o vídeo.

Estas joyas originales funcionan con tecnología contactless por lo que basta acercarlas a un móvil u otro tipo de dispositivo para tener acceso al material gráfico que se guarda dentro de ellas. El proyecto fue creado en 2019 por Borja Regueiro, titulado en la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI) de Ferrol.

Las joyas originales de Reliqium han recibido un premio de prestigio internacional El proyecto Reliqium fue montado desde cero por su creador, que además ideó el concepto y se encargó personalmente de la ejecución. A los dos años de haber iniciado su historia, la empresa fue distinguida con un premio internacional. En este sentido, en 2021 recibió una distinción en la disciplina de producto y la categoría de joyas del IF Design Awads, que desde 1953 distinguen la excelencia en diseño.

Se trata de un galardón reconocido a nivel global con el que cuentan firmas como Apple, Google o HP. Como referencia, el premio que recibió Reliqium fue otorgado por un jurado de 98 expertos en diseño que analizaron 10.000 referencias de 52 países agrupadas en distintas categorías.

En particular, los IF Design Awards distinguieron a la Marble Collection de Reliqium, que está compuesta por cuatro modelos distintos de colgantes fabricados con una base de acero inoxidable y una cadena de oro de 18 quilates. Estos relicarios se consiguen en color negro, oro, cobre y plata.

Reliqium se suma a las calm technologies El proyecto que lleva adelante Reliqium se inscribe dentro de las llamadas calm technologies, con el propósito de que el uso de la tecnología sea racional, eficaz y no intrusivo. En este sentido, lo que busca la compañía es aportar capacidades a los usuarios.

Las calm technologies, dentro de las que están incluidas las colecciones de joyas originales de Reliqium, son aquellas que requieren el menor tiempo de atención posible, potencian las cualidades humanas, no suplantan la comunicación persona a persona, informan de manera regulada y hacen uso de pocos recursos.

Para conseguir todos estos objetivos es necesario contar con un diseño consciente, responsable y ético. Entonces, la idea es que los usuarios se enfoquen en los propósitos y no en las herramientas. En este caso, lo importante es que los colgantes y los relicarios sirven para guardar y acceder fácilmente a imágenes que tienen un valor personal.

De esta manera, las joyas originales de Reliqium han sido diseñadas para llevar recuerdos que están disponibles para todos los usuarios sin provocar una alteración de la concentración ni ningún tipo de adicción o ansiedad.



