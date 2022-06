El nuevo auge de las extensiones de cabello

Las extensiones de cabello cada vez son más populares gracias a su practicidad, versatilidad y funcionalidad, características que han hecho de ellas una solución para afrontar problemas con el pelo natural o, simplemente, para mejorar la imagen de forma inmediata.

Entre la amplia variedad de estas, se encuentran las extensiones de queratina y las extensiones adhesivas, las cuales han ganado notoriedad por su calidad y larga vida útil, ya que las extensiones adhesivas, son reutilizables. Agregar estos mechones de pelo al cabello propio permite aumentar de volumen y longitud, proporcionando un cambio de look inmediato. Además, también se puede presentar una melena completa con reflejos (de colores naturales o fantasía) para dar más brillo a la cara, sin la necesidad de tintes. Por esta razón, es conveniente adquirir extensiones de cabello 100 % natural de calidad Remy como las ofrecidas por La Central del Cabell.

Las extensiones más utilizadas por los profesionales son las adhesivas y las de queratina, aunque también hay una amplia gama que incluye extensiones de cabello tejido, extensiones de quita y pon, extensiones brillantes, extensiones de pluma e, incluso, extensiones de rasta.

¿Por qué las extensiones de cabello natural mejoran a las extensiones de fibra sintética? Las extensiones de fibra sintética tienen una vida útil más limitada y, en ocasiones, resulta demasiado obvio a primera vista su artificialidad, algo que va en detrimento de las mujeres que no desean dar a conocer que usan extensiones. Por esta razón, los expertos recomiendan las extensiones de cabello natural por encima de las de origen sintético por su consistencia, apariencia y brillo.

En ese sentido, las extensiones naturales realzan la apariencia de quien las lleva y permiten la realización de peinados que difícilmente podrían realizarse con otras alternativas. Con las 100 % naturales puedes usar directamente secador, plancha y moldeadores con la seguridad que van a mantener su calidad como si del propio pelo se tratase.

La Central del Cabell para extensiones de cabello 100 % natural En tiendas como La Central del Cabell, compañía líder en la comercialización de extensiones de cabello 100 % natural, ya que son fabricantes de sistemas capilares y extensiones de cabello 100% humano calidad Remy, la calificación más alta en el sector que se otorga al cabello premium que no ha sido procesado con ningún tratamiento químico y mantiene su cutícula.

Cuidado de las extensiones de cabello natural Para el cuidado de las extensiones de cabello natural, se recomienda utilizar productos que mantengan los nutrientes del cabello y proporcionen brillo y suavidad. En consecuencia, es pertinente utilizar champús de queratina, mascarillas reparadoras y tratamientos suavizantes que preserven cada hebra como lo hace la gama X-TREM presentada por La Central del Cabell.

Se trata de peinados para eventos o por el deseo de tener un new look, las extensiones de cabello se han consolidado como soluciones prácticas que ofrecen una satisfacción instantánea. Sin embargo, no todas las extensiones que se comercializan en el mercado son de calidad, por lo que es indispensable adquirirlas en tiendas y centros especializados que ofrecen los mayores estándares de preservación de cada extensión.