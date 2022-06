Códigos de descuento automáticos, Qoala lo hace posible Emprendedores de Hoy

Las extensiones de navegador son cada vez más populares, pues permiten añadir nuevas funcionas. Una de ellas está causanso sensación, puesto que es una de las pocas que ofrece beneficios que se convierten en descuentos y cashback.

El nombre de esta novedosa extensión es Qoala y tiene como función principal encontrar y aplicar cupones de descuento para el usuario. También cuenta con un sistema de recompensas por usarla que se convierte en cashback que los clientes pueden hacer efectivo cuando compran online en sus tiendas preferidas.

Una sola extensión con muchas ventajas El proyecto de Qoala nació en el año 2019 gracias a la iniciativa de un joven visionario, inquieto, curioso, emprendedor y apasionado por la tecnología. La startup comenzó a funcionar en el 2020 y en apenas en 24 meses logró captar a unos 150.000 usuarios y más de 3.000 tiendas.

Rafael Rubio, CEO y co-fundador, dice que el planteamiento original es el de facilitar a los compradores el uso de los tradicionales cupones de descuentos. Hasta la salida de esta extensión de navegador el uso de los cupones era una tarea engorrosa que desafiaba la paciencia de cualquiera, ya que primero había que localizarlos y luego averiguar si los códigos eran válidos y vigentes para determinadas compras.

Qoala se propuso remediar eso con una extensión que una vez incorporada al navegador hace toda esa tarea de manera automática, aplicando los cupones en las compras que hace el cliente. Además de aplicar cupones descuento, devuelve al cliente hasta el 16 % del importe total de la compra.

Han obtenido millones en ventas para sus tiendas asociadas En su primer año de funcionamiento, la firma logró gestionar ventas para sus tiendas asociadas por encima de los 600.000 euros, suma que creció exponencialmente en el segundo año de existencia de la extensión. Esto les permitió posicionarse rápidamente en el mercado y llamar la atención de firmas como El Corte Inglés, Adidas, AliExpress, PC Componentes e IKEA, entre otras. El reto en los próximos meses es el de mantener el ritmo de crecimiento, desarrollando y perfeccionando la herramienta. Según Rubio, tanto para tiendas como para usuarios, no existe razón para no emplear ser parte de Qoala.

Su uso es muy sencillo para el usuario, además de ser completamente gratuito. Se instala en navegador o se descarga la aplicación al móvil y después, el usuario entra a la tienda que le interesa y el programa buscará los descuentos vigentes y el cashback que está disponible para las compras. Una vez que el cliente concreta la transacción, se aplican los beneficios.

Cuando se usa Qoala, el cliente puede acumular Qoins. Por cada 2000 que se acopian el usuario recibe 20 euros. Además, la plataforma tiene un sistema de alertas que avisa cuando aparecen ofertas en los artículos favoritos del usuario. Además, Qoala también cuenta con una vertiente ecológica, ya que por cada compra, esta startup compensa la huella de carbono plantando árboles en diversos lugares.



