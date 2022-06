Exolution, servicios informáticos para facilitar la digitalización de las empresas Emprendedores de Hoy

jueves, 23 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Los servicios informáticos han transformado la forma en que las compañías trabajan y se organizan. Las tecnologías de la información y la comunicación han moldeado un nuevo escenario para las empresas, que se replantean sus modelos de negocio a día de hoy. En este contexto, ninguna empresa puede concebirse sin la informática para automatizar sus procesos.

Expertos como los de Exolution, una firma española especializada en proveer a las empresas de servicios informáticos, afirman que el mundo ha cambiado para siempre. El uso de herramientas digitales para la comunicación y la gestión de la información es tan esencial para las empresas como el capital.

La necesidad de mantenimiento y actualización de los sistemas Los sistemas informáticos de las compañías están en constante evolución. Todos los días se crean nuevos programas y plataformas para optimizar los procesos y mejorar la gestión de las empresas. Es por ello que los servicios informáticos son tan importantes como los sistemas en sí, ya que proveen la actualización y el mantenimiento que se requiere.

Empresas como Exolution ofrecen soporte técnico y asistencia en aspectos como seguridad informática, auditoría de seguridad, consultoría informática, respaldo y escritorios en la nube. Siguiendo el consejo de los expertos, todos ellos son importantes para mantenerse a la vanguardia y adoptar todas las innovaciones tecnológicas necesarias. La razón principal es garantizar la seguridad de la información.

Los hackers siempre están al acecho para robar o secuestrar información de las empresas. Estas intromisiones suelen costar mucho tiempo y dinero que se debe invertir para recuperar los datos o, en el peor de los casos, reponerlos. Incluso los fallos que se pueden generar dentro de las propias plataformas hacen necesarios los servicios informáticos para un mantenimiento periódico.

Los servicios de Kit Digital para las empresas Exolution ha tenido una gran demanda de servicios informáticos relacionados con el programa del Kit Digital, una iniciativa oficial para subvencionar la digitalización de las pymes y los autónomos. La empresa orienta a los interesados para determinar si cumplen o no con los requisitos de la convocatoria.

Como agentes digitalizadores, acompañan a las empresas con servicios como la creación de un sitio web o un e-commerce para ganar presencia en internet. También ayudan en la gestión de redes sociales y en la gestión de clientes mediante CRM (Costumer Relationship Management). El programa también aplica para proyectos de Business Inteligence, facturación electrónica, oficina virtual, gestión de procesos y ciberseguridad.

Independientemente de cuál sea la situación de la compañía, los servicios informáticos nunca deben faltar en el presupuesto. Ya no solo por temas de seguridad, sino porque de la innovación que se aplique a los procesos depende el crecimiento y la visibilidad. Exolution aporta un equipo de confianza y un servicio de calidad para facilitar a las empresas estas tareas.



