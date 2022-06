El primer single de Rebeldehada, fenómeno musical pop, que se escucha en 87 países Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de junio de 2022, 16:32 h (CET)

Conocida artísticamente como Rebeldehada, la cantante Rebeca Gómez Sueiras ha logrado el éxito de su primer single“Ahora ya no”, el cual ha sido escuchado en menos de 3 semanas en 87 países alrededor del mundo a través de las plataformas musicales Spotify y YouTube, etc.

Todo un reto al que pocos consiguen llegar, ha obtenido la verificación de artista en las plataformas musicales más importantes tanto a nivel nacional como internacional en menos de un mes.

Cabe destacar que esta pionera en innovación y creatividad ha destacado para los críticos musicales más reconocidos del ámbito musical, como una voz prodigiosa llena de matices.

“Ahora ya no”, el primer single de Rebeldehada, bate récords en escuchas por amplitud de países Rebeldehada ha destacado ante el mundo de la música gracias a su fuerza de trabajo y creatividad que la ha llevado a triunfar en el mundo de la canción a través de una voz que los expertos en el sector califican como prodigiosa, llena de dulzura y fuerza.

Así, “Ahora ya no” se ha convertido en un auténtico hit de manera inesperada, ya que la autora y su equipo no esperaban el éxito en tantos países del mundo, en tan poco tiempo, con este hit con una letra tan pegadiza.

A su vez, la cantante ha dado un adelanto en sus perfiles de redes sociales de lo que será su próximo single, una balada romántica llamada “Sin tí Sinvergüenza”, cuya letra busca trasladar los sentimientos a los oyentes, generando una letra preciosa, con una historia de amor que mueve por dentro de manera profunda y maravillosa.

En las redes sociales ya se baila el challenge de “Ahora ya no” y todxs ya han cantado la letra de esta canción pop.

Una artista centrada en la innovación y la creatividad Rebeldehada y su equipo ya se encuentran trabajando en sus próximos lanzamientos, con los cuales buscan llegar a un público diverso a través de distintos géneros musicales como bachata pop, flamenco pop, reguetón, tecno y música electrónica, que se podrá escuchar en su primer disco.

Al mismo tiempo, la artista está preparando su segundo disco, acompañada de una gran plantilla con más de 20 de profesionales formados en ámbitos diversos.

Consultando la página web de la cantante, es posible acceder a toda la información relativa a los eventos, actuaciones, colaboraciones y conciertos en los que participará, así como tener acceso a las distintas plataformas musicales en las que se encuentra publicado el primer tema de su disco “Infinity Seven Stars”, el cual plasma en cada canción una historia llena de sentimientos humanos y de vida escritos de la mano de la cantoautora y compositora Rebeldehada.

Rebeldehada es artista verificada en Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music, Shazam, Itunes, etc. y sigue sumando éxitos.

Una artista todoterreno que maneja cualquier género de la canción y no solo lo canta, sino que lo escribe de su puño y letra.



