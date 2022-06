La importancia del trabajo en equipo para el funcionamiento de las empresas Emprendedores de Hoy

Para una empresa, sus empleados deben ser uno de los recursos más valiosos que tiene, puesto que el crecimiento de esta dependerá, en parte, de la coordinación y comunicación efectiva de los trabajadores. De aquí surge la importancia del trabajo en equipo.

Por eso, es necesario promoverlo y organizar prácticas y formaciones que den lugar a una compañía con un personal más unido. Javier Ortego es un experto en formación para empresas que tiene por objetivo ayudar a sus clientes a gestionar de forma precisa y correcta sus equipos de trabajo.

La importancia del trabajo en equipo En la mayoría de los casos, una persona por sí sola no puede llevar a cabo un proyecto ambicioso o pequeño negocio. Por ello, empresas de cualquier sector y tamaño, incluyendo las startups y pymes, están compuestas por, al menos, 3 o 5 personas. Por supuesto, no basta solo con tener un personal experto en el área del negocio, sino que es crucial que empleados, gerentes o un departamento en concreto tenga la capacidad de trabajar en equipo.

Esto favorece la obtención de resultados más óptimos, al sumar de forma eficaz las capacidades y la motivación de cada uno de los miembros de la compañía. A su vez, el trabajo en equipo promueve la creatividad y las nuevas ideas. La razón de ello es que, cuando existe confianza y armonía en un grupo de trabajo, las personas están dispuestas a expresar sus pensamientos con mayor libertad. Javier Ortego, experto en formación para empresas, menciona que el trabajo en equipo también incrementa el sentido de pertenencia y lealtad en una marca.

Formación profesional para empresas Javier Ortego es un profesional reconocido por sus servicios de formación empresarial, coaching personal y organizacional y consultoría, entre otros. Su novedoso curso de trabajo en equipo es ideal para aquellas empresas que busquen mejorar la relación entre sus equipos de trabajo. Dicho curso puede impartirse en las instalaciones de cada compañía y su duración oscila entre 8 y 36 horas divididas en hasta 3 días. Javier Ortego explica que las clases son prácticas y amenas e incluyen información actualizada sobre neurociencias, psicología y PNL. Además, estas clases están adaptadas a todos los niveles, incluyendo empleados, directivos y expertos en las áreas de conocimiento del curso. Entre los objetivos finales de esta formación profesional se encuentran la mejoría del trabajo en equipo, la productividad y el incremento en las técnicas de comunicación.

Javier Ortego ha trabajado en el área de dirección comercial y general para grandes empresas. Es especialista en formación, estando considerado como uno de los mejores profesores del mundo, según la clasificación de The Economist. Su alta capacitación le convierte en una opción idónea para formar equipos empresariales productivos, competentes, unidos y motivados para lograr un mismo objetivo.



