Caldo proteico, vegano y sin gluten Magic Broth de Mediterranean Superfoods Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

La incorporación de frutas y verduras en la dieta puede aportar una gran cantidad de vitaminas y minerales muy importantes. En ese sentido, la alimentación sana y balanceada es la clave para mantenerse en forma y con las defensas altas.

Sin embargo, en ocasiones, no es posible mantener un ritmo constante y hábitos sanos. Por ello, en el mercado existen complementos alimenticios y superalimentos que facilitan la obtención de las sustancias requeridas por el cuerpo diariamente.

Entre estas opciones se encuentra el caldo proteico Magic Broth, un plato muy fácil de preparar y saludable, que puede adquirirse en la tienda Mediterranean Superfoods.

Magic Broth, un caldo proteico El caldo proteico Magic Broth de Mediterranean Superfoods es un producto que contiene nutrientes biodisponibles para el cuerpo humano. Esto quiere decir que son elementos que el organismo puede absorber y utilizar más fácilmente para mantenerse saludable. A su vez, supone un menor trabajo para los riñones e hígado, ya que la mayor parte de lo que se consume es utilizado y no deja residuos.

Este caldo deshidratado contiene proteínas completas, vitaminas y minerales. Además, no contiene aditivos, saborizantes o conservantes. Tanto los macronutrientes como los micronutrientes son extraídos de la levadura nutricional. De acuerdo a su composición, el producto es similar al caldo de pollo, aunque mucho más rico en proteínas. Además, esta es una versión vegana, sin gluten ni lactosa, por lo que atiende la necesidad de un público más amplio.

En cuanto a su preparación, se trata de un alimento fácil y rápido. Tan solo se debe verter agua caliente a punto de ebullición sobre el producto, remover y comer. Esto representa una ventaja importante en las rutinas agitadas.

¿Dónde comprar caldo proteico? La comida es la fuente de energía que todos los seres humanos requieren para vivir. En Mediterranean Superfoods es posible conseguir suplementos alimenticios y productos sanos, con nutrientes biodisponibles que optimicen el funcionamiento del organismo.

Este proyecto surgió gracias a la asociación de Diego De Castro, dietista y coach nutricional, con la empresa de importación Valimex y los emprendedores Ignacio Gubianas y Kim Sorensen. Cada uno de ellos se planteó el objetivo de poner al alcance de los consumidores una nutrición ecológica y sustancial, que mejore los hábitos alimenticios.

Además del caldo proteico anteriormente mencionado, el catálogo de la empresa incluye diversos complementos nutricionales, productos de nutrición deportiva, super shakes, harinas sin gluten, entre otros. No obstante, consultar a un nutricionista antes de añadir alguno de estos alimentos ayudará a sacar el máximo provecho de los nutrientes.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.