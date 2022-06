Para aquellas personas que creen que este verano va a ser un buen momento para empezar a montar en su cabeza un nuevo proyecto profesional con el que dar rienda suelta a su sueño de montar algo propio, seguramente les vendrán bien unos cuantos consejos que ayuden a identificar ideas de negocios rentables.

En este contexto, Anytime Fitness invita a los interesados a que les acompañen en la lectura de este texto, para que así puedan ayudarles a que su nueva etapa sea un éxito desde el principio. Un éxito que, sin duda alguna, pasa por acertar en el qué, en el cuándo, en el cómo y en el con quién. Anytime Fitness explica cómo hacerlo.

¿Qué pide el consumidor? Para responder a estos interrogantes, es necesario pensar en ideas de negocios rentables actualmente, pero también en el futuro. Razón por la que Anytime Fitness recomienda apostar por invertir en un sector que atraiga y motive al emprendedor y a millones de personas.

Anytime Fitness afirma que todo lo vinculado con el bienestar tiene mucho tirón, porque la gente pide salud y calidad de vida. De ahí que cuando se piense en ideas de negocios rentables, hay que centrase en aquellos que permitirían a los potenciales clientes mejorar su estado físico y mental.

Salud + bienestar = fitness ¿Qué sale de esta ecuación? Es posible que todas estas variables sumen fitness. Si es así, toca ahora ocupase de cómo aterrizar esta opción en una lista particular de ideas de negocios rentables. Para ello, existe una fórmula nada desdeñable que es la franquicia. Ahora bien, no cualquiera.

Aunque las franquicias han progresado mucho en la última década en España, donde ya operan más de 1.300 redes con más de 75.000 locales abiertos, no todo vale ni mucho menos. Muchas han sido auténticas palancas para montar negocios rentables, pero no todas, así que no hay que fiarse de las apariencias y hay que ir al fondo de cada caso.

Analizar y comparar si se apuesta por la franquicia Vale la pena estudiar qué posibilidades se tendrían al unirse a cadenas de fitness que lleven tiempo operando dentro y/o fuera de España, acumulando, por lo tanto, años de experiencia y franquiciados a su red que puedan decir cómo es por dentro la gestión y cómo esa gestión, unida al soporte de la central, puede llevar a acertar a la hora de elegir un negocio rentable.

Ideas entre las que, después de analizar el mercado, seguramente se incluye a Anytime Fitness. Con cerca de 5.000 gimnasios en más de 30 países, 2 décadas de experiencia en el mundo y 10 años de rodaje en España, esta cadena, integrada en el gigante internacional Self Esteem Brands, tiene miles de negocios rentables en su red, tanto dentro como fuera de España.

Atributos que gustan y suman Una rentabilidad que ha logrado y sigue logrando con sus potentes atributos. Uno de ellos es la flexibilidad de sus horarios: sus clubes abren 365 días al año y 24 horas, allí donde la legislación regional lo permite. Otra ventaja es la personalización de sus servicios, gracias a su apuesta por el Coaching Model, con el que diseña entrenamientos adaptados a los gustos, exigencias y metas fitness de cada uno de sus socios.

Además, Anytime Fitness ofrece una gran facilidad a sus socios, al permitirles entrenar en todos los gimnasios de su red, gracias a su llave universal que abre todos sus clubes y a la tecnología que aplica en todos sus servicios.

Anytime, anywhere Gracias a esa tecnología sus usuarios pueden entrenar tanto dentro como fuera de sus gimnasios, bajo la supervisión y guía de sus entrenadores y con la ayuda de su app, compuesta por más de 1.100 planes de entrenamiento y más de 8.000 ejercicios adaptados a todas las edades, tiempos y condiciones físicas.

La privacidad es algo que también buscan los consumidores de ahora y, en eso, Anytime Fitness también gana puntos, al contar con vestuarios y duchas individuales en todos sus gimnasios.

Elegir unirse a Anytime Fitness Situada un año más entre las 10 mejores franquicias del mundo del ranking que hace la prestigiosa revista Entrepreneur, Anytime Fitness ofrece a sus franquiciados apoyo y formación en todo el ciclo de vida de su negocio y desde todas sus áreas: operaciones, compliance, marketing, expansión y comunicación.

El emprendedor tiene que tomarse su tiempo, aprovechar el verano para pensar, comparar, estudiar las diferentes variables analizadas y hacer números. Si realmente quiere dar una vuelta de tuerca a su vida, su momento de perseguir y conseguir su sueño puede ser ahora.