Kill Bully, el cantante de reggaeton que ha conseguido más de 200.000 streams en YouTube con su último hit Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de junio de 2022, 17:32 h (CET)

El reggaeton es uno de los géneros musicales con más presencia en las fiestas, radios y discotecas, además de haber revolucionado el mercado. Si bien sus orígenes se remontan a los años 90 como un fenómeno del underground de las barriadas de Panamá y Puerto Rico, en la actualidad, este estilo musical no para de crecer, abriendo las puertas del mercado español con exponentes como Kill Bully, el cantante de reggaetonde origen colombiano que ha llegado a 200.000 streams en YouTubecon su última canción llamada Mi desengaño.

El fenómeno del reggaeton en suelo español Tomando como base el ritmo del dembow originario de Jamaica, con líneas de bajo, ritmos repetitivos y letras pegadizas, el reggaeton ha conseguido imponerse en España, conquistando todas las listas de éxitos en las distintas plataformas de streaming. Si bien el pop continúa siendo el género de preferencia por quienes siguen comprando álbumes físicos, el género urbano latino es el que lidera en el ámbito digital, tanto en Apple Music y Spotify como en YouTube.

Este fenómeno podría estar vinculado a la accesibilidad del público joven a esta clase de servicios, además de los ritmos característicos de este tipo de música, los cuales obligan a bailar. Del mismo modo, sus letras se apoyan en la rima para conseguir una identificación rápida para el público.

En este sentido, el cantante de reggaeton Kill Bully no solo se encarga de estar sobre el escenario, sino también de la composición de las letras, la creación del ritmo y la producción musical, lo cual lo posiciona como uno de los artistas más completos de la escena musical actual.

Mi desengaño, el último hit de Kill Bully Hace más de una década que el fenómeno del reggaeton ha llegado a España, seduciendo a los oyentes con su mezcla de reggae y hip hop con influencias de ritmos latinos. En este sentido, una de las personalidades más destacadas de este género es Carlos Uriel Gallego Rico, más conocido como Kill Bully, artista, compositor y productor de música urbana que, con su último videoclip, ha logrado 200.000 visualizaciones en la plataforma de vídeos YouTube. Este sencillo llamado Mi desengaño hace referencia en su letra a una ruptura amorosa causada por una traición.

Cabe señalar que, además de esta canción, los sencillos Explícito y Víctimas, pueden ser escuchados en todas las plataformas digitales. Asimismo, este cantante de reggaeton colombiano, residente en la ciudad de Zaragoza, está a punto de lanzar su próximo tema musical, el cual se llamará La cuenta, un single que promete ser la canción del verano.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.