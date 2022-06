Una cata online para aprender y disfrutar de la exquisitez del jamón ibérico de Enrique Tomás Emprendedores de Hoy

martes, 21 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

El jamón es uno de los productos más característicos y representativos de España. Sin embargo, es común que muchos tengan ciertas dudas respecto al jamón como, por ejemplo, la diferencia entre un jamón ibérico y uno que no lo es o si los cerdos para la fabricación del jamón de bellota han comido únicamente bellotas durante toda su vida.

Para resolver esta y otras preguntas, que de hecho son muy comunes, la firma Enrique Tomás, referente de talla mundial en jamones, ha creado una iniciativa que consiste en unacata onlinecomentada de jamón en casa.

Enrique Tomás presenta su cata comentada de jamón online Ya son 40 años de trayectoria los que posee la marca Enrique Tomás en el sector de la jamonería y, durante este tiempo, ha logrado consolidarse no solo como la cadena de venta de jamones más grande del mundo, sino también como uno de los referentes mundiales en este producto. La cata online comentada de jamón es una iniciativa que ha tomado la empresa como una manera de responder a las preguntas que, durante todos estos años, sus clientes les han hecho. La idea es aclarar de manera definitiva todas las dudas y las confusiones que giran en torno al jamón, su producción, su calidad, sus diferentes tipos, etc. Este nuevo producto consiste básicamente en una caja que recibirá el cliente, en una agradable presentación, los 7 principales tipos de jamón que existen actualmente en el mundo, con 8 montoncitos de jamón, el último es para el maridaje final. Todo va explicado de la mano de un gran experto de Enrique Tomás, de forma amena y entretenida.

¿En qué consiste la cata online comentada de jamón? Los tipos de jamón que se encuentran en la caja están ordenados a propósito para que se siga dicho orden. El objetivo es que, a medida que se avance en la cata, el cliente vaya progresivamente escalando los distintos tipos, aprendiendo sobre cada uno de ellos. Cada tipo de jamón se comenta en profundidad, tocando temas como tiempo de curación, raza y alimentación del animal,entre otros detalles. La cata es muy completa y se responden a las dudas más comunes sobre esta exquisitez.

Adicionalmente, se realizará al final algo sumamente útil e ilustrativo, que será hacer una cata maridando el jamón con dos tipos de vino, blanco o tinto. De esta forma, el cliente también podrá descubrir cómo y cuánto cambia la experiencia de sabor al maridar jamón junto con vino. En la página web de Enrique Tomás, ya está disponible a la venta para no perderse esta educativa y deliciosa experiencia que se puede realizar donde, cuando y con quien se desee.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Comodidad y potencia, todo lo que se necesita de una aspiradora lo tiene la serie 8000 de AEG ¿Qué piensan los clientes de Secretos de Galicia? Las zapatillas personalizadas de AMM Aerografía Joaquín Molpeceres Sánchez anuncia los nuevos cursos de golf para la temporada 2022/23 ABIDIS potencia las formaciones de sus clientes