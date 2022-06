El consultor oficial de Apple SETEK ofrece servicios de MDM y MSP

Entre las estrategias para que las empresas mejoren su productividad destacan dos servicios. En primer lugar, está el MDM, la cual mejora la productividad de los empleados mediante la optimización de sus dispositivos. Asimismo, teniendo en cuenta la creciente necesidad de infrastructura informática, las empresas empiezan a requerir MSP, es decir, la externalización de su departamento de IT para que esté en manos de profesionales. Los consultores de SETEK dispone de servicios de MDM y MSP para cualquier empresa que utilice dispositivos Apple.

Un proveedor especializado y fiable para la gestión empresarial de dispositivos Apple SETEK es una firma certificada por Apple, enfocada en proveer e implementar soluciones digitales y de gestión a empresas que trabajan sobre dispositivos Apple y Mac. Los servicios que proporciona a las compañías son varios, pero entre ellos destacan dos líneas principales. La primera es el MSP, un servicio de externalización de departamentos de IT. Gracias a esto, las empresas que cuenten o no con infraestructura o personal cualificado para la gestión de este departamento pueden contratar la ayuda de los profesionales de SETEK. Ellos se encargarán no solo de garantizar el buen funcionamiento de esta área crítica, sino también de proveer asesoramiento, soporte, implantación y software. De esta manera, el cliente no tendrá que preocuparse por nada más que su negocio, mientras ellos se encargan de todo lo demás.

Gestión de Dispositivos Móviles para un equipo más eficiente La segunda línea de servicio es la Gestión de Dispositivos Móviles o, por sus siglas en inglés, MDM (Mobile Devices Management). Este es un servicio dirigido exclusivamente a dispositivos de la marca Apple. Fundamentalmente, consiste en reducir el coste total de propiedad del dispositivo de los empleados, mejorando la eficiencia de los recursos en toda la empresa. De esta forma, aumenta la productividad, tanto del personal como de los gestores IT. Esto permite acceder a los datos de la compañía desde cualquier teléfono Apple corporativo, sin importar el lugar en el que se encuentre. Los profesionales de SETEK se encargan de toda la parte técnica, incluida la configuración inicial del dispositivo. Una vez que esté en manos del empleado, este no tendrá que preocuparse por nada más.

Este servicio en concreto se caracteriza por ser de fácil implementación, por generar integraciones eficientes y porque permite la gestión de múltiples dispositivos de manera sencilla. El MSP tiene una estrategia escalable que permite acompañar a la empresa en su crecimiento, convirtiendo el proyecto de gestión en un auténtico caso de éxito. Tanto el servicio de MDM o como el MSP se pueden solicitar fácilmente desde la web de SETEK.