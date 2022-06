Recorrer la isla de Ibiza y descubrir sus rincones secretos en coche Emprendedores de Hoy

Disfrutar del clima ideal, bonitas playas y algunas de las fiestas más famosas en clubes y yates en España son algunas de las razones por las cuales, cada año, la isla de Ibiza es visitada por miles de turistas.

Para viajar con mayor libertad, evitar los transportes públicos masificados y visitar lugares poco convencionales, una de las opciones más recomendadas es conducir por la isla con un coche de rent a car Ibiza.

Los sitios ideales para visitar durante el verano en Ibiza Ibiza es una de las islas más reconocidas en España para disfrutar de unas excelentes vacaciones de verano, ya que su clima mantiene una temperatura regular durante todo el año. Además, esta dispone de muchos sitios turísticos que dan lugar a experiencias novedosas y la oportunidad de observar lugares que no son vistos en cualquier otra isla o ciudad. Uno de ellos es la antigua ciudad amurallada Dalt Vila, la cual es patrimonio de la humanidad por su interesante historia, empedradas calles y bonitos establecimientos.

Una buena opción para conocer todas las maravillas de este lugar sin perder tiempo una vez se llega al aeropuerto es alquilando un coche con K10 Rent a Car. La playa d’en Bossa es otro lugar que los turistas pueden visitar en verano, en especial si buscan disfrutar de excelentes fiestas en su club Bora Bora Beach. Ibiza también cuenta con muchos miradores naturales, bares y chinguiritos con aparcamiento para coche alquilado, donde se pueden apreciar las puestas de sol más bonitas del archipiélago.

¿Qué otros lugares se pueden visitar con un coche de alquiler? K10 Rent a Car ofrece a sus clientes un servicio de alquiler de coches en Ibiza a un módico precio para que puedan visitar y aparcar en los lugares más reconocidos de la región. Esta compañía recomienda a sus clientes conocer las calas de aguas turquesas ubicadas en varios puntos de la isla. Entre las más populares y que cuentan con la arena más blanca y limpia a nivel nacional, se encuentran la cala Vadella, Bassa, Sa Caleta, Aubarca, Salada, Gracioneta, entre otras. Ibiza también dispone de una cueva con más de 100.000 años de antigüedad llamada Cova de Can Marcá donde se pueden observar impresionantes cascadas. Los pueblos de Ibiza son otros sitios ideales para visitar en las vacaciones de verano, así como sus parques naturales, islotes, mercadillos, etc.

K10 Rent a Car ofrece una gran flota de vehículos para visitarlos con total comodidad y aparcar mientras se disfruta de buena comida, calles hermosas y un ambiente diferente. La empresa dispone de coches económicos, automáticos, convertibles y de lujo para alquilar en la isla de Ibiza. Esto es ideal para quienes buscan disfrutar al máximo de sus vacaciones de verano, recorriendo los sitios más populares de la isla.



