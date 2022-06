Las tiaras, coronas y tocados de novia de la diseñadora Carmen Fernández Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de junio de 2022, 14:45 h (CET)

Todas las publicaciones especializadas califican a las tiaras, coronas y tocados de boda como un elemento imprescindible en el look de la novia de hoy. Son el complemento perfecto para un vestido personalizado que hará que todo el conjunto sea el cuadro inédito de un momento que todos recordarán.

La diseñadora española Carmen Fernández, especializada en este tipo de accesorios, coincide con esta apreciación. Afirma que se han convertido en uno de los principales focos de atención y por ello deben ser propuestas originales y acordes a las tendencias. Lo más importante es que reflejen la personalidad de la novia.

Estilos que están marcando tendencia Este 2022 ha sido el año de la reactivación de las bodas. A propósito de este impulso, el verano es la época en la que se espera la mayor cantidad de eventos de este tipo. Los estilos que se imponen tienen que ver con el optimismo y el ambiente festivo típico de esta temporada del año.

Sobre la tiara, Carmen Fernández asegura que es un accesorio que nunca pasa de moda y se mantiene en la predilección de muchas novias. La diseñadora asevera que las tiaras son el accesorio preferido de las prometidas más clásicas que protagonizarán una ceremonia sobria. Agrega que es una pieza inspirada en la realeza que realza cualquier vestido por sencillo que sea.

Las coronas de novia son también accesorios muy requeridos. Fernández asevera que para trabajar en estas piezas se necesita un tiempo mínimo para su elaboración. Son accesorios elaborados de forma artesanal y personalizada que requieren mucha atención al detalle, sobre todo con componentes como flores preservadas y pedrería.

Los tocados de Carmen Fernández Uno de los accesorios que más satisfacciones le ha dado a Carmen Fernández son sus célebres tocados. Gracias a la originalidad de sus diseños es una de las artesanas más buscadas en el país para este tipo de complementos. Para el verano, los tocados con colores pasteles siempre son muy buscados, sobre todo porque muchas bodas se realizan al aire libre.

Fernández sigue apostando por el uso de materiales como sedas, flores preservadas o de tela y plumas. La combinación de estos elementos produce resultados como el tocado Nisa. Es una pieza hecha con rafia natural en color rosa, con aplicaciones de flores y hojas en tonos rosas y cobres. Ideal para novias románticas, clásicas o que quieran complementar un look vintage.

El taller de Carmen Fernández está ubicado en Tomares, donde comenzó diseñando pulseras y colgantes. En la medida que fue acumulando experiencia y profesionalizándose más, fue ampliando su portafolio con otros productos. Por la calidad de sus trabajos, en el año 2015 estuvo nominada a los Premios Estilo & Moda a la labor Empresarial, lo que le dio gran proyección. Hoy, se ha convertido en un referente en cuanto a tiaras, coronas y tocados de novia.



