Coolinary, la empresa que Francisco Presa busca convertir en el Netflix de la comida saludable

Coolinary es una empresa de tuppers saludables a domicilio bajo el mando de Francisco Presa y que tiene como misión social mejorar la forma en la que los españoles se alimentan.

Su objetivo es impulsar los buenos hábitos alimenticios en las casas y las oficinas; llevar la comida de la abuela a toda España. Eso si, más saludable, sin perder sabor y textura y utilizando ingredientes frescos y naturales. Todo esto manteniendo el estilo de una cocina hecha por chefs profesionales.

¿Cómo nace está apuesta por los tuppers saludables?

A finales de 2019, en plena pandemia, vi claramente la oportunidad de fundar este negocio.

Era en ese momento cuando los hábitos alimenticios de la sociedad española estaban cambiando sustancialmente. La manera de ver la comida, el ejercicio diario y el valor que se le daba a llevar una dieta equilibrada, cobraron una connotación completamente diferente.

Ahora el público estaba haciendo ejercicio todos los días, cocinando recetas saludables y prestando más atención al origen y composición de sus comidas.

¿Por qué enfatizar en la comida saludable en un país mediterráneo?

A pesar del cambio de tendencia que trajo el confinamiento sobre la alimentación, el foco de Coolinary fue arriesgado. La cultura nutricional en España suele apostar por alimentos hipercalóricos y muy grasos. Además, la “comida mediterránea” que llega a las mesas muchas veces se elabora con ingredientes ultraprocesados o en forma de platos congelados. Incluso los restaurantes, en muchas ocasiones, tiran de este tipo de productos, pues las materias primas naturales y frescas cada vez cuestan más dinero.

La comida es la medicina del futuro, es por esto que nos sumamos al movimiento a favor de un cambio en la dieta diaria de los españoles: con menos grasas y sin ultraprocesados. Es un cambio que todavía le queda mucho camino por recorrer. Siempre he defendido el precepto de que “somos lo que comemos”. Las estadísticas de sobrepeso y obesidad, tanto en personas mayores como en niños, siguen siendo motivo de alarma en España. Nuestro concepto de cocina está luchando contra estos problemas.

¿Qué tipo de comida hace llegar Coolinary a sus clientes?

Comenzamos haciendo comida para deportistas, así como recetas saludables que fusionaban sabores exóticos con mediterráneos. Todo esto bajo el paraguas de comida “muy sana”. A día de hoy, tenemos tres líneas de recetas que hacemos llegar a casi todos los rincones de la península. Los platos Coolinary, platos saludables, creativos, llenos de sabor y textura; los platos fitness, los cuales el cliente confecciona en función de sus necesidades. Eligen la proteína, los hidratos de carbono y los vegetales que quieren comer, así como el peso de cada uno. Por último, el Coolinary Tradición, la comida típica de las abuelas, pero con una cocción saludable que retiene todo el sabor de, por ejemplo, unas lentejas estofadas o unas albóndigas a la jardinera.

¿Cómo trabaja Coolinary?

Coolinary tiene un sistema sencillo, en el cual los coolinaries -como cariñosamente llamamos a nuestros clientes- hacen pedidos semanales de todas sus comidas. Accediendo a la página web pueden ver la oferta de platos disponibles y hacen su selección.

También es posible optar por el menú fitness o los packs fitness, que son las opciones preferidas de aquellas personas que cuidan su dieta al milímetro. En el caso del menú fitness, mediante un configurador de menús se puede personalizar los platos en cuanto a tipo de proteínas, de hidratos, de vegetales y las cantidades de cada uno.

¿Tenéis un perfil clientes específico?

Hay dos tipos de clientes en Coolinary, por un lado, todas las personas que quieren comer sano y que, por un motivo u otro, en su día a día no tienen tiempo de atender a lo que comen. También son todos esos que acuden religiosamente a su oficina, o que teletrabajan y no les queda tiempo para preparar el menú de la semana. Entonces, con tal de no comer lo que sea, buscan el apoyo de una empresa que pueda alimentarles y si es de una forma saludable, mucho mejor.

Por otro lado, muy importante para nosotros, aquellos que llamamos clientes fitness. Son esos que están muy concienciados con la alimentación en general. Es decir, para ellos es importante el tipo de proteína, el tipo de carbohidrato, los vegetales y el peso exacto de cada uno de estos. Son personas que les gusta cuidarse y verse bien, ir al gimnasio.

¿Qué os diferencia de otras alternativas del mercado?

Coolinary es la opción saludable entre todas las alternativas del mercado. El cuidado de los ingredientes, del sabor, de la elección de cada receta y trabajar acorde a los valores de la sostenibilidad nos dan el toque especial y nos diferencia. Nuestro equipo de cocina profesional, liderado por un chef especialista en recetas saludables, también es parte de esa variable que nos hace diferentes.

¿Cómo es más fácil localizaros?

Aunque tenemos las cocinas en Madrid, nacimos digitales, por esto la mejor forma de localizarnos es online. Es posible ver todo lo que hacemos a través de nuestros perfiles de redes sociales (@coolinaryhfd), o entrando en nuestra web. Coolinary recibe pedidos de toda España, excepto Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares.

Francisco Presa es el CEO de Coolinary y un fiel creyente de que la alimentación saludable tiene un gran impacto en la salud y en la vida de las personas en general. Cuenta con 30 años de experiencia en el mundo del emprendimiento empresarial y durante su trayectoria profesional ha pasado por empresas de todo tipo en el puesto de CEO y mentor de negocios. Su pasión es comer bien y tener tiempo para irse a la costa Cántabra con su familia.