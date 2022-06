Sant Antoni de Portmany ofrece sol, mar y gastronomía 365 días al año

Sant Antoni es un municipio de Ibiza, una de las islas Baleares más visitadas, que ofrece actividades para todos los gustos durante los 360 días del año: sol, mar, deporte, actividades culturales, alojamiento de lujo, agroturismos y, sobre todo, gastronomía.

¿Qué ofrece Sant Antoni? Lo que comenzó siendo un antiguo y humilde pueblo de pescadores, con el paso del tiempo, se ha ido posicionando como un referente internacional a nivel turístico gracias al turismo de sol y mar, deporte y gastronomía.

El mar Las Islas Baleares atesoran la Posidonia, una planta acuática responsable de limpiar el agua, gracias a la que se pueden disfrutar de las playas y calas con aguas turquesas. Cala Salada, Cala Saladeta, Cala Gració y Caló des Moro son perfectas para pasar el día y, sobre todo, ver el mejor atardecer de la isla. Lugares emblemáticos para disfrutar de las últimas horas de luz son el Hostal la Torre, Café del Mar o Mambo Café.

Pueblos blancos Sant Antoni se compone de tres pueblos blancos maravillosos: Sant Rafael, declarado de interés artesanal por su actividad ceramista, Santa Agnès, ideal para visitar en enero y febrero por sus almendros en flor, y Sant Mateu, tierra de vinos, muy recomendable visitar en diciembre para celebrar la Fiesta del Vino.

Alojamientos para todos los gustos El municipio está llevando a cabo interesantes cambios a nivel hotelero. Muchos de sus hoteles y hostales se han actualizado como Hostal Florencio, Hostal Marí, Hostal Tarba, Hostal Marino, Hostal Rosell, Hostal Can Beia, Hostal Rita, Hotel Portmany, La Torre Ibiza y Stic Urban y Spa.

Otros han evolucionado lo suficiente para llegar a ser cinco estrellas, como TRS Ibiza y OKU, un oasis en la isla.

No hay que olvidar los agroturismos, como Hotel Can Sastre, Sa Talaia, Es Cucons y Can Lluc, un tipo de alojamiento en medio de la naturaleza, que respeta el entorno natural y ofrece relax, además de cocina local.

Deportes outdoor En Sant Antoni hay actividades deportivas todo el año como la Ruta de la Sal, el Ibiza Beach Rugby Festival y vuelta a Ibiza BTT Trail Maraton, además de senderismo, piragüismo, rutas en bici, etc.

La gastronomía El producto local y kilómetro 0 son uno de los distintivos de Sant Antoni frente al resto de municipios. Vino, queso de cabra, pan con xeixa y diferentes hortalizas que se pueden encontrar y comprar cada viernes en el Mercat Pagès.

Del mismo modo se pueden visitar diferentes productores locales como las bodegas y almazara Can Rich, especializadas en vino y aceite de oliva virgen extra. Y la granja Ses Cabretes, donde se elabora queso de cabra usando el método tradicional, es decir, cuajando el queso gracias a una infusión del cardo local.

La restauración forma parte de sus puntos fuertes, siendo el primer municipio de la isla con un restaurante galardonado por la guía roja, Es Tragón, con el chef Álvaro Sanz Clavijo en los fogones.

Otros restaurantes muy interesantes son el Hostal La Torre, Rita´s Cantina, Es Gerret, OKU, Es Ventall, Es Rebost de Can Prats, Es Nautic, Es Verro, Ses Casetes Art-Café, Can Mussonet y Can Pou. También se puede disfrutar de buena cocina en sus chiringuitos, como Sa Bresca, Es Puetó y el Restaurante Cala Salada.

La fiesta Por supuesto, no hay que olvidar que Sant Antoni de Portmany, junto con Ibiza, ofrece fiesta de todos los estilos, incrementando el ambiente en chiringuitos de día con música en directo, coctelería y restauración, como El Chiringuito Cala Gracioneta, y actualizando los locales de noche.