La importancia de la prevención de plagas, con Deporastur

viernes, 17 de junio de 2022, 12:23 h (CET)

Las plagas son las causantes de diversas enfermedades que pueden convertirse en epidemias, por lo que no deben obviarse. Su aparición puede deberse a factores ambientales o al descuido de los espacios y edificaciones.

Para evitar la propagación, es necesario un plan de prevención que consista en eliminar los lugares donde pueda alojarse una plaga (grietas, sitios húmedos y sucios), así como mantener la limpieza de todos los espacios interiores y exteriores.

Cuando ya existe el problema, se debe contactar a especialistas como los de Deporastur, empresa especialista en control de plagas en Asturias, mediante la desinfección de lugares.

Las plagas más comunes Las zonas rurales y urbanas pueden ser atacadas por cualquier tipo de plaga. En el caso de las ciudades, existen múltiples zonas donde pueden proliferar insectos y animales pequeños, por ejemplo, los restaurantes, bares, baños y calles sucias.

En dichos espacios, las plagas más comunes son las cucarachas. Habitualmente, abundan en lugares con poca o nula higiene y pueden transmitir disentería, salmonelosis o listeriosis.

Por su parte, los roedores suelen aparecer en puntos donde tienen acceso a comida, ya sean basureros, hogares o empresas. Se trata de animales altamente peligrosos, ya que pueden contagiar a los humanos con salmonelosis, tuberculosis o enfermedad de Weil.

Otra plaga frecuente es la carcoma. Aunque no dañan a los seres humanos, sí lo hacen con las estructuras y objetos de madera, ocasionando pérdidas de dinero.

Finalmente, los mosquitos, al menos en Europa, son una amenaza latente. En lo últimos años, se ha podido ver transmisión de enfermedades más propias de climas tropicales como pueden ser dengue, malaria o la fiebre amarilla, debido a los mosquitos.

En los últimos meses, en el país ha habido plagas menos conocidas, como la falsa polilla, que afecta las frutas y la mosca negra, la cual surge por las elevadas temperaturas y puede ocasionar heridas o transmitir enfermedades.

¿Cómo se pueden eliminar las plagas? Ante la presencia de una plaga, los expertos recomiendan actuar con rapidez para evitar daños. En internet se pueden encontrar diversos métodos caseros que sirven para eliminar el problema. Sin embargo, suelen requerir tiempo y, en ocasiones, no son efectivos.

Como alternativa, en la empresa Deporastur cuentan con diferentes métodos para el control de plagas en Asturias. Los servicios más solicitados son la desratización, para acabar con los roedores y el control de insectos voladores. Asimismo, ofrecen el tratamiento de madera para eliminar la carcoma, donde emplean un gel insecticida sin inyectar la madera.

Por otra parte, la empresa se ocupa de instalar sistemas antipalomas para evitar que transmitan enfermedades a los habitantes de una edificación.

Sea cual sea la necesidad, la atención oportuna de las plagas puede evitar la expansión de enfermedades infecciosas.



