AST-Recuperaciones sobre todos los beneficios de vender chatarra Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de junio de 2022, 18:16 h (CET)

La chatarra es aquel material de desecho que suele contener trozos de metal, un término que también hace referencia a máquinas o aparatos viejos que pueden ser transformados y reciclados.

En España, el negocio de estos desechos mueve casi 10.000 millones de euros al año y en él trabajan cerca de 33.000 personas. Debido a las oportunidades que implica el sector, cada vez más personas desean vender chatarra proveniente de sus actividades. Es en este momento cuando los clientes buscan empresas destinadas a la compraventa de desechos y metales, como es el caso de AST-Recuperaciones.

¿Por qué vender chatarra resulta una opción práctica? En primer lugar, el reciclaje de los metales contribuye a no empeorar la crisis actual del medioambiente, ya que permite reducir la cantidad de desechos sólidos que llegan a los vertederos. Además, ayuda a reducir la extracción de nuevas materias primas. Los resultados son la conservación del entorno, el ahorro de consumo energético y la disminución de la emisión de gases contaminantes.

Por otro lado, vender chatarra permite obtener ingresos adicionales. El sector de estos desechos tiene sus propias cotizaciones y utiliza como referencia a los mercados bursátiles, ya que cada elemento tiene un valor diferente. En este sentido, el precio del producto depende, también, del peso de la unidad. Por lo general, esta compra es realizada por empresas especializadas en el ámbito del reciclaje de chatarra y de metal.

¿Cuál es el proceso a seguir para vender chatarra? Electrodomésticos como lavadoras, refrigeradores, automóviles viejos, ordenadores y televisores pueden venderse como chatarra. El primer paso es identificar los metales que componen al objeto. Entre los más comunes están el acero, el latón, el cobre, el aluminio y el hierro. Después, hay que separar o clasificar la chatarra por tipo. El último paso es seleccionar y contactar a la empresa especializada en la compra y venta de chatarras y metales.

En la actualidad, en la ciudad de Écija (Sevilla), AST-Recuperaciones es una de las pocas empresas de toda la provincia que están dedicadas a la compraventa de chatarras y metales, además destaca por el servicio integral que ofrece. Su labor incluye la recolección, el transporte y el desmantelamiento industrial. Asimismo, la compañía se especializa en la compra y venta de materiales férricos, no férricos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Los productos domésticos que ya no sirven pueden tener un uso final. En lugar de deshacerse de ellos, se les puede sacar provecho gracias al método de vender chatarra. De esta manera, se desocupa espacio en el hogar y se ayuda a frenar el cambio climático, mientras se gana dinero de forma sostenible.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.