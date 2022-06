Los piercings en tendencia de este año, de la mano de Steel Of Doom Emprendedores de Hoy

Los piercings podrían ser considerados como un adorno para proyectar la imagen de una persona. Es muy recomendable buscar un servicio de profesionales si alguien quiere hacerse un piercing, ya que este implica la perforación de alguna parte del cuerpo.

Steel Of Doom es un estudio ubicado en Barcelona especializado en tatuajes realistas, blackwork y piercings. Para estos últimos, cuentan con la experta Laura Blu. Según ella, cada tipo de joya y su ubicación envía un mensaje diferente a las otras personas. Con el tiempo, el uso de estos accesorios ha evolucionado y las tendencias se han renovado.

Las tendencias en 2022 Llevar piercings está aceptado en cada vez más contextos. Poco a poco, los estigmas sobre su uso están quedando atrás, y hoy más gente se siente inclinada a llevarlos sin reservas. Esta tendencia se ha evidenciado tanto en mujeres como en hombres.

En este sentido, los piercings en la nariz son una de las tendencias de este año. Para la zona del puente se están usando pernos de perforación fabricados en oro o plata. Algunas personas combinan este con un septum o con piercings en los laterales de la nariz.

Por su parte, los de ombligo regresan con fuerza este 2022, después del furor que causaron entre la década de los 90 y los 2000. La aparición de famosas e influencers con estos accesorios los han puesto de nuevo en la lista de preferencias. Aquí se imponen los piercings de dos piezas esféricas colocadas en la parte superior del ombligo.

Los piercings en las orejas son un clásico Los piercings en las orejas siempre han estado en tendencia, pero para este año se llevan variaciones interesantes. Una de ellas es la perforación orbital de dos agujeros, conectados con un aro. Esto se puede complementar con otras perforaciones en el lóbulo.

Otra de las tendencias es la llamada mordedura de serpiente. Consiste en dos pequeños orificios muy juntos en el cartílago externo del oído. Ahí se suelen colocar joyas con piedras brillantes, que pueden ser de fabricación artesanal o de joyería clásica. Para la oreja también están en tendencia este año los piercings de hélice plana, que van en la parte interna superior del lóbulo, y continúa la moda de hacer múltiples perforaciones, una corriente que sigue gustando mucho a la gente.

Steel Of Doom es una buena opción a la hora de buscar profesionales para hacerse cualquiera de estos piercings. En su página web se pueden ver los precios y fotos de otros clientes, por si los interesados necesitan inspiración.



