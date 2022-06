Tu Psicoayuda ayuda a reconocer y tratar comportamientos pasivo agresivos Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

El comportamiento pasivo agresivo es una condición médica que no es fácil de detectar a primera vista y que se puede convertir en un hábito que causa molestias a otras personas. Tu Psicoayuda es un centro psicológico que ayuda a las personas que pueden estar padeciendo este comportamiento, a través del cual se manifiestan sentimientos pesimistas de manera indirecta cuando se interactúa con los demás. Esta conducta es considerada como una clase de abuso que perjudica las relaciones interpersonales y donde los individuos recurren a presiones emocionales, manipulaciones o actitudes insensibles e incómodas para sacar un provecho personal.

Señales que permiten reconocer el comportamiento pasivo agresivo Existen factores que permiten determinar cuándo una persona puede tener un perfil pasivo agresivo. Evitar compromisos; no manifestar directamente las preocupaciones o necesidades; dejar labores diarias empezadas, como ropa lavada sin doblar; llegar tarde de forma frecuente a cenas o reuniones; competir excesivamente y los silencios prolongados sin motivo aparente, son algunos de los síntomas que permiten identificar con mayor certeza a las personas con conducta pasiva agresiva.

Otras características que forman parte de este comportamiento son, por ejemplo, manifestar una idea y después desautorizarla de manera inmediata para que el interlocutor entre en una dualidad que no le permita tener claridad sobre cómo debe actuar. Asimismo, el sabotaje y el insulto “disfrazado” son otras particularidades de esta conducta que genera indignación en quienes están cerca de un individuo pasivo agresivo.

Cómo se puede abordar el comportamiento pasivo agresivo Lo primero que se debe tener en cuenta es que hay que implementar unas estrategias elementales para evitar que las personas pasivas agresivas hagan creer a otras personas que requiere ayuda psicológica. Tu Psicoayuda sugiere poner límites a este comportamiento que causa vínculos disfuncionales.

En el caso de que alguien identifique esta condición, hay que buscar ayuda profesional lo antes posible para determinar cuáles son los motivos que impulsan al paciente a manifestar sus emociones de manera indirecta y tosca. Indiscutiblemente, las personas que tienen un comportamiento pasivo agresivo o quienes están alrededor de ellas, requieren de ayuda profesional psicológica.

Una alternativa especializada en estos casos es Tu Psicoayuda, desde donde tratan esta conducta que también se considera como un trastorno de la personalidad. Este puede ser generado por causas ambientales o biológicas y afecta el desarrollo normal de las relaciones interpersonales por los sentimientos negativos y las actitudes incoherentes que las personas afectadas expresan a través de sus acciones.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.