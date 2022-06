Yoorney desvela 10 de los destinos más buscados para viajar en verano Emprendedores de Hoy

martes, 14 de junio de 2022, 17:43 h (CET)

Yoorney se ha ganado el reconocimiento de los viajeros y turistas locales gracias a sus años de experiencia, rentabilidad y seguridad. La empresa de viajes se ha posicionado exitosamente en el mercado, por sus servicios personalizados, paquetes adaptados a las necesidades, intereses, gustos y disposición económica de sus usuarios, convirtiéndose en una de las primeras opciones para free tours, visitas y planes guiados.

Gracias a su sistema de reservas (donicus), contemplado en su sitio web, los viajeros podrán describir su best journey y tener acceso a consejos de viajes, paquetes individuales, excursiones grupales y escapadas de parejas, además de sorteos y actividades sorpresas. La promoción del turismo continental y la recreación vacacional son de suma importancia y trascendencia, por lo que Yoorney continúa preparándose y reinventando sus servicios turísticos, representando al continente europeo con ciudades como Londres, París, Dublín, Budapest, Roma, Atenas, Málaga, Toledo, Berlín y Praga.

Yoorney ofrece free tours en algunos de los destinos más buscados para viajar en verano Los free tours de Yoorney cuentan con un equipo preparado y capacitado para brindar a sus clientes toda la información general sobre los patrimonios históricos de las diferentes ciudades, así como las costumbres, posturas y cultura que las caracteriza. Cada recorrido otorga a los participantes seguridad, acompañamiento y atención distintiva.

Desde su portal digital, los viajeros podrán descubrir datos curiosos y recorrer virtualmente 10 destinos para visitar en verano. A través de sus guías turísticas digitales, presentadas en vídeos, podrán conocer las calles de Londres, París y Dublín, los monumentos representativos de Budapest, Roma y Atenas y lo emocionante e indescriptible de Málaga, Toledo, Berlín y Praga.

Adaptabilidad en los servicios turísticos Una vez descrito el viaje de sus sueños, los viajeros dispondrán de paquetes gratuitos, donde escogerán y planificarán sus tiempos de viaje, podrán elegir qué destinos y monumentos quieren conocer, el tipo de actividades a realizar, con quiénes personas viajarán y ser partícipes de sorpresas y sorteos turísticos, etc. Desde el transporte, alojamiento, visitas y actividades guiadas, hasta los restaurantes, bares y ambientes nocturnos, Yoorney está preparado para cumplir los sueños de los viajeros y satisfacer los requerimientos de sus clientes.

Sus servicios turísticos son adaptables, por lo que estos tendrán la libertad para agregar, sustituir y postergar ciertas excursiones y free tours. Todo con el propósito principal de que puedan disfrutar de sus vacaciones de verano y regresar a sus labores cotidianas y profesionales con la mayor energía y entusiasmo posible.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.