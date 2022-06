José Javier García, CEO de MOVA Strategy, ayuda al desarrollo empresarial en sus ponencias Emprendedores de Hoy

martes, 14 de junio de 2022, 16:45 h (CET)

La pandemia ha generado una crisis económica importante a nivel mundial. Por ello, la Comisión Europea diseñó, en el verano de 2020, un nuevo fondo de recuperación llamado Next Generation. Este se suma al resto de grandes líneas a disposición de las empresas, como los Fondos FEDER, FEADER, FSE…, con el propósito de financiar programas de reformas e inversiones en los países más afectados.

Para conocer más sobre este tema, uno de los expertos referentes en la captación de recursos público – privado para las empresas, con más de 20 años de experiencia, es el CEO de MOVA Strategy José Javier García, quien también ha logrado destacar por su labor como Presidente del Centro Europeo de Empresas Innovadoras Elche (CEEI Elche), asociación sin ánimo de lucro que inició su actividad en 1990, bajo el modelo de los Business & Innovation Centre (BIC) promovidos por la Unión Europea en 1984, a través de la Dirección General de Política Regional de las Comunidades Europeas.

Tras una destacada trayectoria profesional, destaca como conferenciante Desde el año 1992, José Javier García, a través de MOVA Strategy, ha prestado sus servicios especializados en estrategias de generación y captación de recursos públicos – privados para las empresas. Su amplio conocimiento en este sector le ha valido para presidir el Centro Europeo de Empresas Innovadoras Elche (CEEI), ser Miembro del Consejo Económico y Social del Ayuntamiento de Elche y Codirector de la Cátedra de Crecimiento Empresarial Universidad Miguel Hernández (UMH).

Su trayectoria le ha llevado a ser un reconocido conferenciante en escuelas de negocios, especializado en estrategias basadas en la captación de subvenciones y fondos europeos Next Generation. Además, colabora activamente con distintas empresas e instituciones, Cámaras de Comercios y asociaciones sectoriales, entre otras. También es ponente habitual en las jornadas de confederaciones empresariales, asociaciones de pymes de distintos sectores. Asimismo, frecuentemente es invitado a realizar conferencias por todo el país, en eventos empresariales, aportando una visión práctica y aplicable para la captación de fondos europeos y subvenciones desvelando los beneficios competitivos de estos en las empresas.

Apoyarse en especialistas para la captación de fondos europeos Next Generation El éxito de la captación de fondos europeos depende no solo de tener un buen proyecto, sino además de enfocarlo adecuadamente, fortaleciéndolo para favorecer la obtención de la subvención o la financiación.

Pese a la gran cantidad de información publicada sobre el procedimiento a seguir para la obtención de este tipo de financiación y subvenciones, la gran mayoría de las empresas desconocen el procedimiento estratégico adecuado para conseguir las ayudas de la Unión Europeas. Se trata de un procedimiento que requiere especialización, por ello, lo más recomendable es apoyarse en un despacho de servicios profesionales que cuente con la experiencia para la captación de ayudas y subvenciones de Fondos Europeos. Con una tasa de éxito en el 95% de los expedientes presentados, MOVA Strategy, de la mano del reconocido conferenciante y Presidente del CEEI Elche, José Javier García, consigue ayudas para el desarrollo de las empresas que tienen intención de mejorar constantemente en entornos competitivos, ayudando a las entidades empresariales en su evolución.

Los responsables de una entidad o asociación empresarial pueden contactar con José Javier García para el desarrollo de una conferencia o ponencia como experto.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.