Cómo obtener el Kit Digital para un restaurante gracias a Order In Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de junio de 2022, 12:56 h (CET)

La era de la digitalización de las empresas ha llegado para quedarse. Por ello, el gobierno español ha lanzado el programa Kit Digital, una iniciativa para fomentar la implementación de los recursos tecnológicos en las pequeñas y medianas empresas del país, a través de un sistema de ayudas en forma de subvenciones que se otorgan a diferentes grupos empresariales.

Order In es una plataforma que optimiza el servicio de los restaurantes por medio de la digitalización, permitiendo pedir, dividir la cuenta y pagar directamente con el móvil. Sus servicios pueden ser cubiertos con estas nuevas subvenciones y ellos mismos pueden ayudar a solicitar el Kit Digital para restaurantes, ya que los recursos económicos que proporciona este programa son de gran ayuda para que los negocios de este sector logren un avance significativo en digitalización.

¿Quiénes pueden solicitar el Kit Digital? Para recibir las ayudas económicas a través de este sistema de subvención, el gobierno ha segmentado al sector empresarial teniendo en cuenta el número de empleados que tiene cada negocio. Esta segmentación es importante, ya que en cada grupo se asigna una cantidad de recursos distinta. En el grupo 1 están contempladas las pequeñas empresas que tienen de 10 a 49 trabajadores y están autorizadas para recibir un importe máximo de 12.000 €; el grupo 2 lo integran las pequeñas empresas o microempresas que tienen de 3 a 9 trabajadores y recibirán un importe de 6.000 € máximo; y en el grupo 3 están las pequeñas empresas, microempresas o autónomos que tienen 1 o 2 empleados y podrán recibir máximo 2.000 €.

Algunos de los requisitos para que los restaurantes puedan ser beneficiarios son: estar al corriente con las obligaciones tributarias y la Seguridad Social, no ser una empresa en crisis, ser pequeña empresa, microempresa o autónomo, estar inscrito en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Pública, entre otros.

Order In ofrece soluciones de digitalización a través del Kit Digital Order In es una aplicación que digitaliza los restaurantes a través de la implementación de un sistema de pedido online dentro del local, proporcionando múltiples beneficios tanto para el negocio, gracias al incremento de su productividad, como para los clientes, quienes pueden gestionar su pedido y pago de forma autónoma. La creación de una carta digital interactiva que puede consultarse desde el teléfono móvil permite al cliente pedir las veces que desee, incrementando su consumo y, por ende, la facturación para el negocio.

Para quienes quieran implementar esta herramienta en su restaurante, se puede solicitar financiación a través del Kit Digital siguiendo unos pasos sencillos. Order In puede encargarse de todo para que el restaurante pueda acceder a la ayuda que mejor se adapte a las necesidades del restaurante y se finaliza con la solicitud del Kit Digital a través de la sede electrónica. Los interesados pueden ponerse en contacto con Order In directamente desde su página web o por teléfono.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.