Por qué elegir Transporte Astur para realizar mudanzas en Oviedo Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Profesionalidad y experiencia son dos de las cualidades que describen el trabajo de la compañía Transporte Astur, dedicada a las mudanzas en Oviedo.

Sus más de 12 años de trayectoria en el sector le han permitido diseñar servicios eficientes de traslado de muebles y mudanzas, los cuales ya sobrepasan las fronteras del principado de Asturias.

Con el interés de señalar las razones por las cuales se debería elegir a Transporte Astur como proveedora de servicios de mudanza, esta compañía pone en primer lugar al cliente sobre cualquiera de sus búsquedas corporativas.

Precios competitivos en atención personalizada Uno de los principales motores de esta empresa es la atención personalizada. A diferencia de otras transportadoras, esta ofrece un servicio completo de embalaje, en el que profesionales especializados en el manejo de mercancía delicada, realizan el desmontaje y empacado de muebles y enseres, con el objetivo de prepararlos para la mudanza. Este servicio no solo funciona como ayuda para las personas que no cuentan con el tiempo y el personal necesario para realizar ellos mismos el embalaje, sino que también permite agilizar la logística de toda la mudanza, ahorrando tiempo y dinero el dia del traslado.

Todos los precios que maneja esta compañía se articulan a las necesidades y requerimientos de cada servicio, por lo que el importe final siempre estará ajustado a las características del cliente de manera individual. Uno de sus objetivos es, precisamente, que cualquier persona pueda acceder a un servicio de mudanza profesional y de calidad, razón por la cual siempre se preocupan por ofrecer precios competitivos y accesibles para todo tipo de población.

Mudanzas internacionales y complementarias Otorgar la importancia que se merece al cliente es algo que le ha permitido a esta empresa diversificar su catálogo de servicios, ampliando su actividad a otras partes del país y del mundo. Si un cliente necesita trasladar muebles o mudarse completamente a otra provincia diferente, Transporte Astur gestionará toda la logística para llevar a cabo este traslado de forma fácil y oportuna. Por el contrario, si el cliente desea programar una mudanza a otro país de Europa, la compañía también estará dispuesta a ofrecer la asesoría, el transporte y el personal necesario para acompañarle en esta travesía de varios kilómetros a su nuevo hogar.

Transporte Astur también ofrece servicios de vaciado de locales y mudanza de muebles, esperando suplir las necesidades de sus clientes desde todas las aristas posibles. Gracias a su excelente atención, esta compañía se ha convertido en una de las mejores opciones para gestionar cualquier tipo de mudanza.

Hoy en día, Transporte Astur cuenta con presencia en Gijón, Avilés y Oviedo, por lo que invita a las personas que residen en cualquiera de estas localidades a que les contacten a través de su página web y elaboren un presupuesto online completamente gratis.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.