Beneficios de un cajón inteligente de cobro como CashGuard Compact, de la mano de Telsystem Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

La gestión del cobro en algunos establecimientos dedicados a la restauración, el comercio o la hostelería puede volverse complicada, sobre todo, porque muchas de sus transacciones se realizan en efectivo y no existe una administración eficiente del mismo, parte del personal o el propietario.

Para compañías como Telsystem, esta situación ocurre, en mayor medida, en los negocios que usan máquinas registradoras con mecanismos obsoletos que retrasan el cobro instantáneo a los clientes y no permiten agilizar el cierre de caja al finalizar la jornada de trabajo.

Por tal motivo, esta compañía de soluciones integrales para puntos de venta ha implementado un moderno sistema de gestión de efectivo CashGuard Compact, a través de un cajón inteligente de cobro, el cual sustituye la caja registradora tradicional por una unidad compacta y cerrada que permite optimizar todos los niveles de tesorería en cualquier tipo de negocio.

Ventajas del CashGuard Compact o cobro inteligente Esta unidad cuenta con un alimentador automático de monedas y billetes que el propio cliente utiliza a la hora de realizar el pago de cualquier producto, lo cual ayuda a disminuir el tiempo de espera en cola y a agilizar la labor de vendedores o camareros. El cajón inteligente de cobro también realiza el conteo automático del dinero y calcula simultáneamente el cambio, disminuyendo considerablemente el riesgo de errores a la hora de realizar cualquier cobro y permitiendo un cierre de caja mucho más eficiente.

El sistema CashGuard Compact se enlaza a un software de Store Manager, el cual automatiza la gestión del efectivo, permitiendo acceso simultáneo y en tiempo real a la situación monetaria del negocio en cualquier momento. El software cuenta con una herramienta de cierre simultáneo con el que es posible detener la operación y revisar las transacciones de diferentes unidades al mismo tiempo, agilizando la labor de control por parte del supervisor al terminarse la jornada laboral.

Manejar el efectivo con un sistema ágil y seguro Este sistema está diseñado para establecimientos comerciales pequeños y medianos que manejan un alto flujo de clientes durante algunas horas determinadas del día. Además, cuenta con una velocidad de transacción mucho mayor con respecto a otras máquinas de cobro inteligente, por lo que se ha convertido en una excelente opción para restaurantes, farmacias, panaderías y tiendas de retail donde el espacio es limitado. Sus medidas no superan los 42 cm de ancho, los 41 cm de alto ni los 49 cm de fondo, por lo que puede instalarse muy facilmente sobre cualquier superficie rígida.

El CashGuard Compact no permite que ningún empleado pueda manipular el dinero en efectivo que ingresa al negocio, garantizando la seguridad en la gestión de manera automática. Con esta unidad de cobro, Telsystem espera ofrecer soluciones cada vez más eficientes y seguras para la administración de los puntos de venta de cualquier negocio sin importar el sector en el que se desempeñe.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.