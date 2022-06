La importancia de formarse en LinkedIn con expertos como Jonathan Lluch Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de junio de 2022, 13:27 h (CET)

En la actualidad, es posible encontrar cientos de formaciones gratuitas sobre marketing digital o agentes que enseñan cómo ejecutar una estrategia publicitaria en internet. No obstante, muchas empresas y profesionales se han dado cuenta de que la mayoría de estos cursos y agentes solo ofrecen soluciones básicas que no les ayudan a generar resultados eficaces. Jonathan Lluch es un especialista marketing digital que ayuda a sus clientes a diseñar estrategias óptimas de forma sencilla, precisa y personalizada. Esto incluye un curso de LinkedIn para empresas, cuya finalidad es posicionarse por encima de la competencia en esta red social.

La importancia de formarse en LinkedIn y sacarle provecho Jonathan Lluch es un especialista en marketing digital que ha dedicado su vida profesional a ayudar a las empresas, profesionales y autónomos a destacar y posicionarse de forma eficaz en internet. Su curso de LinkedIn forma parte de los principales servicios que ofrece, ya que cuenta con una extensa experiencia en el uso de esta red social donde cuenta con una comunidad de más de 30.000 seguidores. El curso de LinkedIn está disponible tanto para profesionales de cualquier área de negocio como para empresarios, directores y gerentes. La importancia de formarse con un experto como Jonathan Lluch en esta red social recae en el conocimiento que posee para posicionarse de forma rápida en la misma. Esto incluye una experiencia sólida en analítica, SEO y el desarrollo de contenido optimizado para vencer con precisión el algoritmo de la plataforma. Además, ha realizado estrategias de venta y de comunicación que funcionan específicamente en LinkedIn. Estas estrategias las enseña de forma presencial u online en su curso avanzado con clases pregrabadas, grupos de aprendizaje privado, acceso para toda la vida, etc.

Los beneficios de usar LinkedIn como profesional o empresa LinkedIn es una de las redes sociales más populares entre los profesionales y empresas, ya que su uso está centrado en el ámbito laboral y de negocios. Cada día, en esta red social se publican miles de ofertas de trabajo y formaciones, así como se establecen relaciones sólidas entre negocios, autónomos y profesionales, etc. Por tanto, usar LinkedIn adecuadamente es una gran oportunidad para las personas que están en busca de una oportunidad laboral o quieren ampliar su red de contacto laboral. De igual manera, esta plataforma ayuda a las empresas a encontrar trabajadores con talento y establece comunicaciones eficaces con compañías pertenecientes a su sector. Otra ventaja de usar LinkedIn es que, al igual que otras redes sociales, mejora la imagen de una marca, ayuda a incrementar la visibilidad online, etc. Con Jonathan Lluch los empresarios, managers y profesionales pueden aprender a usar LinkedIn desde cero y adquirir tips esenciales para sacar el máximo provecho de sus funciones y herramientas avanzadas.

LinkedIn se ha convertido en la red social de empleo más importante a nivel mundial y, actualmente, es la más usada en toda España. Jonathan Lluch, como especialista en la misma, ofrece un curso avanzado que brinda el conocimiento necesario para crecer en la red.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.