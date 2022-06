En la peluquería Mundo de Rizos se puede encontrar el tratamiento adecuado para cuidar los rizos Emprendedores de Hoy

El cabello rizado, ondulado y afro es un tipo de cabello que requiere un cuidado especial para poder mostrar su belleza natural. Cada vez son más las mujeres que desean recuperar su textura natural y otras miles que quieren aprender a cuidarlo correctamente.

El salón Mundo de Rizos cuenta con un exclusivo servicio de atención al cabello rizado, siendo el lugar ideal para aprender todos los tips que se necesitan para cuidar del cabello de una forma consciente.

Larga experiencia mejorando rizos de miles de mujeres en toda España Cada cabello rizado es diferente y único, es por ello que el tratamiento personalizado es importante, ya que los productos que le funcionan a una persona no le funcionarán a otra. Realizando sencillos test cada persona podrá identificar las necesidades exclusivas de cada cabello.

De esta forma, Mundo de Rizos brinda un servicio de atención para el cabello en la provincia de Valencia, que recibe diariamente una gran cantidad de mujeres de todo el país que buscan un buen corte de cabello rizado en seco, el cual ayuda a crear armonía y respeta los encogimientos de cada zona, también aprender a lavar correctamente, acondicionar, cambiar su rutina, conocer qué productos le pueden funcionar mejor y con todo lo aprendido mantenerlos en casa.

Inicialmente, se realiza un diagnóstico personalizado en el que se define cómo se encuentra el cabello para luego establecer una rutina de cuidado con productos de excelente calidad, que sonamables con los rizos y aptos para el método curly.

Por su parte, este tipo de tratamientos especializados están hechos para mejorar la belleza natural del cabello, es por ello que Mundo de Rizos ofrece un tratamiento profundo que se encarga de reparar, nutrir e hidratar, dependiendo de las necesidades individuales de cada uno. De igual manera, se realiza el corte en seco, siendo esta la técnica ideal para este tipo de cabello, ya que permite ver la forma correcta del rizo y trabajar con base en ella.

Tratamientos que emplean productos profesionales Las personas con el pelo ondulado, rizado y afro también buscan darle color a su cabello para resaltar su personalidad. Por eso, tras la hidratación y recuperación, el salón también ofrece procedimientos de color, que se enfocan en mantener la salud del cabello. Además, son respetuosos y proporcionan un color luminoso mientras se mantienen los rizos hidratados y con su forma natural. Trabajan siempre con Olaplex, una exclusiva línea que repara y fortalece los cabellos dañados y con tendencia a romperse por decoloraciones, tintes, productos químicos y herramientas de calor.

Es importante detallar que todos los productos que utiliza Mundo de Rizos en sus tratamientos son aptos para el CGM, por lo que no contienen sulfatos, siliconas, aceites minerales, ceras, alcoholes secantes. También trabajan con la técnica STC, que aprovecha la caída natural del cabello con agua y producto para estimular las ondas. Todo esto, además del completo conocimiento de la anatomía del cabello rizado, es lo que ha hecho que muchas mujeres en toda España acudan a este lugar para enamorarse un poco más de su cabello.



