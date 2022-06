Colores y formas de primavera en las joyas de Geometrix by Micarla Alcantara Emprendedores de Hoy

La primavera tiene sus colores y formas propios, en lo que se refiere a vestimenta y accesorios. Durante esta época del año, las joyas juegan un papel fundamental para realzar cualquier tipo de look. Estos artículos también tienen un gran poder para visibilizar la personalidad de quien los usa.

Geometrix, con sus diseños atrevidos, anima a quienes visten sus joyas a envolverse en un estado de optimismo. El objetivo de la marca es crear joyas para mujeres empoderadas, decididas, valientes, atrevidas y positivas.

Anillos para mujeres únicas Una de las secciones más destacadas dentro del catálogo de joyas de Geometrix es la de los anillos, que cuenta con múltiples diseños exclusivos, especialmente adecuados para la temporada primavera-verano. El anillo Flor Ébano es su producto estelar. Se trata de una pieza discreta e íntima, con una flor en acabado de esmalte negro mate y cristales blancos. Llevarlo añade un toque de delicadeza al estilo personal.

Los anillos de esta colección logran realzar la esencia femenina, y son ideales para mujeres únicas que saben lo que quieren. Estas características también están reunidas en el anillo Rodio Yellow, de una tonalidad amarilla que sigue las últimas tendencias.

Esta pieza cuadrada le otorga total protagonismo a la piedra de cristal que se encuentra en el centro. Este es un anillo que transmite estabilidad y tenacidad, dos aspectos en sintonía con los distintos roles que las mujeres desempeñan en la actualidad. Al igual que destaca de esta pieza de la colección es que es ajustable.

Joyas para un look simple, pero poderoso Otra de las piezas destacadas que propone Geometrix para esta época del año es el colgante Acero Piramidal. Cuenta con un cuadrado doble de acero resplandeciente y un espectacular diseño geométrico que funciona para dar un toque de desenfado al look del día a día. Este colgante es ideal para combinarlo con pendientes de aro de acero o con el anillo Flor Ébano. Por último, una de las joyas con mayor potencia del catálogo de esta marca es el Brazalete Geometrix, hecho de plata. Es sencillo, pero también con una forma diferente, por lo que permite que la mujer que lo viste se sienta única.

Todos estos artículos se pueden adquirir en la tienda online de la firma. Los envíos se realizan a cualquier punto de la península, en 24 horas durante días laborables, y no tienen coste adicional si los pedidos son superiores a los 50 €.

Las joyas de Geometrix cuentan con características, colores y formas que resultan ideales para las mujeres empoderadas y valientes que buscan realzar su estilo esta temporada de primavera-verano.



