Lifting de pestañas de cara al verano, de la mano de Con Hilo Depilo

Las pestañas tienen la función de proteger los ojos del polvo, las bacterias, el sol y otras condiciones del ambiente. Asimismo, se consideran un signo de belleza, donde se le da prioridad a la extensión y abundancia. Por estos motivos, se han desarrollado diferentes métodos para mejorar su aspecto, desde la tradicional máscara de pestañas, hasta las “pelo a pelo” e incluso las extensiones postizas.

Gracias a los avances en las técnicas, el procedimiento más seguro en este momento es el lifting de pestañas, ya que no es invasivo ni requiere de extensiones sintéticas.

Lifting de pestañas: ¿en qué consiste? El lifting de pestañas es un procedimiento que consiste en levantar y teñir la vellosidad que rodea el ojo. Se trata de un sistema cómodo, fácil y rápido, donde el cliente no siente ningún tipo de dolor.

Para la aplicación se usan almohadillas de silicona ajustadas al párpado. Gracias a esto, el resultado final es un efecto natural de espesor y longitud que agranda el ojo y le da mayor profundidad. Por su parte, el tinte empleado es totalmente seguro, recomendado para las personas que tienen una pigmentación natural muy clara. Los efectos de este procedimiento pueden durar hasta 6 meses.

Entre las principales ventajas destacan que a diferencia de la máscara de pestañas, el tinte del lifting no se corre y mancha el rostro. Tampoco existe la preocupación de cuidar que no se caiga como pasa con las pestañas por punto. Los clientes suelen preferir esta técnica sobre todo en verano, ya que la apariencia no se ve afectada por el sudor o el agua.

Consejos tras un lifting de pestañas Las pestañas con lifting no requieren el uso de máscara de pestañas. No obstante, algunas personas prefieren usarlo para lograr un efecto más potente. En este caso, los expertos recomiendan esperar al menos un día después del procedimiento para no dañar los resultados.

Después del procedimiento, tampoco se deben exponer las pestañas al vapor excesivo que se obtiene en saunas o jacuzzis. Asimismo, durante el primer día es necesario evitar actividades que hagan sudar excesivamente, así como evitar el llanto.

El lifting de pestañas está disponible en centros estéticos especializados en tratamientos de belleza destinados al rostro y el cuerpo.

El cuidado personal y estético en un área delicada que requiere de profesionales. En este sentido, el lifting de pestañas está contraindicado para las personas que tengan inflamación en los ojos, conjuntivitis, mucha sensibilidad y otras condiciones similares.