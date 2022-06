Mejorar la calidad de vida desde la fisioterapia, con Mar Mauriz Fisioterapia Emprendedores de Hoy

Gran cantidad de patologías y afecciones se pueden tratar eficazmente con alguna de las muchas técnicas de terapia mediante la utilización de agentes físicos.

De esta forma, realizar sesiones de mantenimiento de fisioterapia a lo largo del año puede mejorar sustancialmente la calidad de vida a medida que se envejece.

Entre los centros que ofrecen estos servicios, ha ganado notoriedad Mar Mauriz Fisioterapia, especializado en tratamientos de enfermedades vasculares y procesos dolorosos. Aquí, las sesiones personalizadas se enfocan en la satisfacción total del paciente, con una metodología que prioriza la calidad.

Optimizar el envejecimiento y mejorar el estado físico La terapia física tiene una finalidad curativa, preventiva y complementaria. Ayuda a restituir la salud de personas que padecen diversas enfermedades y dolencias y a mejorar sustancialmente el propio proceso degenerativo asociado al paso de los años. Con sesiones regulares, se logran rehabilitaciones funcionales, recuperación de lesiones y mejora de la movilidad. Esto significa que es conveniente mantener el tratamiento y no detenerlo en cuanto se vean los primeros resultados.

La fisioterapia también optimiza el proceso de envejecimiento asociado a la vida, mejorando el estado físico de las personas y, con ello, facilitando el bienestar emocional. Por eso, no solo está recomendada para personas enfermas, sino que es apta para todos los que desean implementar nuevos hábitos saludables.

Con la ayuda de fisioterapeutas como Mar Mauriz, se aprende a regular el dolor, movilizar los tejidos blandos, músculos y articulaciones correctamente. Así, se ayuda a que el organismo se encuentre en las mejores condiciones posibles para enfrentarse a los problemas del día a día.

La importancia de contar con fisioterapeutas expertos Una visita a un fisioterapeuta puede suponer una clara mejora en la salud, ya que, si se cuenta con profesionales certificados para la realización de sus funciones, se pueden lograr resultados óptimos y eficientes. En su centro, Mar Mauriz ofrece tratamientos centrados en la erradicación de dolor originado por trastornos musculares, esqueléticos, neurológicos, vasculares y viscerales. Además, ofrece soluciones para la rehabilitación del cuerpo ante procesos del día a día como caminar, agacharse o sostener objetos pesados. Para llevar a cabo este enfoque holístico, utiliza equipamiento de vanguardia como láser, ultrasonidos, presoterapia, magnetoterapia, diatermia, vacumterapia y cavitación. Esta profesional cuenta con una amplia trayectoria ofreciendo soluciones eficaces para padecimientos como la artrosis, la artritis, contracturas musculares, esguinces, fibromialgia, varices, estreñimiento y dolores vaginales, entre muchos otros.

Las instalaciones de Mar Mauriz Fisioterapia se ubican en Lugo y las citas pueden concertarse por teléfono, WhatsApp o mediante un formulario de su página web. La especialista tiene experiencia en áreas como atención temprana, enfermedades raras, geriatría y discapacidad física e intelectual, entre otras. Asimismo, cuenta con casos de éxito en el tratamiento de afecciones como edemas, arañas vasculares y déficit circulatorio, que la han convertido en una buena alternativa en Galicia.



