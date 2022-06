¿Cómo regularizar la situación de residencia en España? Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de junio de 2022, 16:01 h (CET)

Cuando un extranjero emigra a España, debe cumplir una serie de condiciones para gestionar la obtención de su residencia en el país.

Una de las opciones para ello es la solicitud de arraigo. Este procedimiento permite que cualquier ciudadano no europeo que lleva cierto tiempo viviendo en el país, incluso estando de forma irregular, pueda conseguir su residencia temporal.

Llevar a cabo un trámite para la solicitud de una residencia ante la Oficina de Extranjería puede ser una labor que puede llevarle mucho tiempo y esfuerzo al extranjero. Una alternativa para gestionar el proceso de manera más rápida es contar con un equipo de asesores con experiencia en el sector.

En este contexto, Legalcity es uno de los despachos de abogados de referencia en España, especializado en derecho de extranjería. Estos ofrecen soluciones jurídicas individualizadas para apoyar a sus clientes a gestionar sus trámites de manera ágil y profesional.

¿Cómo solicitar una residencia por arraigo? El arraigo es un tipo de residencia temporal de un año que se le otorga a personas extranjeras que se encuentran dentro de España debido a circunstancias excepcionales. Existen tres tipos de solicitudes.

El arraigo familiar, en caso de que la madre o el padre tengan un menor de nacionalidad española, y también aquellos que sean hijos de españoles de origen. Otra opción es el arraigo laboral, que se le otorga a extranjeros que llevan 2 años en el país y que demuestran tener una relación laboral superior a los 6 meses. Por último, existe el arraigo social, cuando se acredita una estancia continuada en España de un mínimo de 3 años.

Para introducir el permiso, los solicitantes deben presentar los requisitos particulares según el tipo de solicitud. Sin embargo, entre los requisitos generales se encuentran: ser ciudadanos extracomunitarios, no tener prohibida la entrada a España, así como no tener antecedentes penales en su país de origen o en territorio español.

Dicho procedimiento de autorización de residencia tiene una duración aproximada de 3 meses y puede ser gestionada personalmente o por un representante legal que aporte la documentación correspondiente.

Profesionales expertos en derecho de extranjería Legalcity es un bufete de abogados que desde el año 2004 se ha dedicado al derecho de extranjería, acumulando una gran experiencia en esta rama jurídica. Además, la firma forma parte de la Comisión de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).

El despacho dispone de un equipo de abogados en derecho de extranjería, altamente cualificados en diversas áreas, lo que les permite ofrecer variedad de servicios como trámites de nacionalidad española, solicitud de arraigo, solicitud de visado para estudiantes, entre otros trámites que le permiten a los migrantes mejorar su situación dentro del territorio nacional.

Además, han consolidado una red de abogados en distintos puntos de España y Estados Unidos, lo cual les ha permitido atender a clientes en más de 104 países del mundo, ofreciendo así un servicio de carácter global.



