Gestión avanzada de ofertas y pedidos para empresas constructoras Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

En la actualidad, no se concibe un software ERP de gestión empresarial que no permita automatizar la generación de pedidos, y la posterior recepción de los mismos, en aras de maximizar la producción y de acortar los flujos de trabajo.

m4PRO ERP Construcción incorpora en su nueva versión, que ya se está comercializando, un potente módulo de “Comparativa de Ofertas”, a través del cual, y partiendo de los datos introducidos en el sistema desde el departamento técnico, permite definir las distintas peticiones de precios, a realizar tanto a proveedores como a subcontratistas.

Este módulo incorpora el envío automatizado de las peticiones de precios a los proveedores definidos en la misma, y la importación a través de un asistente incorporado en la aplicación, de las ofertas recibidas de manera automática. Permitiendo así realizar mucho más trabajo en menos tiempo, a la vez que se eliminan procesos manuales, donde los errores de entrada de datos son frecuentes.

Gracias a un potente “Cuadro Comparativo”, toda la información de los distintos ofertantes es mostrada al supervisor, incorporando, además, datos como la calidad del proveedor, su puntuación, que previamente se ha ponderado a través del módulo de “Evaluación de Proveedores”, la forma de pago o el plazo de entrega o ejecución de los trabajos. De esta manera se dispone de toda la información necesaria para la adjudicación de la oferta y para la emisión del pedido, proceso que se realiza a través de un nuevo asistente, diseñado para este fin.

Posteriormente y ya una vez que el pedido llega a la obra, no es necesaria la introducción de ningún código por parte del usuario, bastará con confirmar la cantidad recibida de cada línea que compone el pedido y validar el mismo, recepcionándose directamente en la obra o el almacén según interese en cada caso. Llevando, por lo tanto, la eficiencia de la gestión al máximo nivel.

Gestión de materiales o trabajos pendientes de recibir Otra característica de m4PRO ERP Construcción es que en todo momento dispone de un control sobre los pedidos pendientes de recibir, ya sea de manera parcial o total, así como de los excesos de productos recibidos, a través de múltiples informes y estados.

El sistema incorpora, además, distintas políticas de seguridad, configurables tanto nivel empresa, como a nivel usuario, que impiden la recepción en exceso o fraudulenta de materiales no autorizados.

m4PRO ERP Construcción complementa las medidas anteriores, con un sistema electrónico de firmas de pedidos, de hasta 9 niveles, garantizando así la emisión correcta de cada pedido.

Actualmente y gracias al Kit Digital, una pyme que disponga entre 10 y 49 trabajadores, puede instalar el software m4PRO ERP Construcción, prácticamente a coste cero. SOLINAT es “Agente Digitalizador Adherido” al programa Kit Digital.

La financiación de las ayudas del Programa Kit Digital se efectúa con fondos del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España”, financiado por el “Plan europeo Next Generation EU”.

El software m4PRO ERP Construcción está desarrollado por SOLINAT, empresa de software con más de 25 años de experiencia en el sector y, específicamente, en el sector de la construcción.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.