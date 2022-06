Vehículos eléctricos Volvo en Lleida, los modelos XC40 Recharge y C40 Recharge Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Los vehículos completamente eléctricos ya no solo son el futuro del transporte, sino también el presente. Cada vez ganan más espacio dentro de un mercado que pronto dejará de fabricar y comercializar automóviles propulsados por hidrocarburos.

En particular, Volvo es una de las marcas que ha desarrollado nuevos motores y ha anunciado que para el año 2030 solo venderán coches que sean 100 % eléctricos.

A día de hoy, este tipo de automóviles se pueden conseguir en el concesionario oficial Volvo Car Llemosa, que además de comercializar unidades nuevas, se encarga de reparaciones de Volvo Lleida. A su vez, el local cuenta con una estación de carga para que los vehículos puedan reabastecer sus baterías. En la actualidad, los modelos 100 % eléctricos disponibles son el XC40 Recharge y el C40 Recharge.

XC40 Recharge; la alternativa totalmente eléctrica de Volvo El XC40 Recharge, que está disponible en Volvo Car Llemosa, es un SUV 100 % eléctrico que cuenta con detalles de diseño renovados como, por ejemplo, en la función aerodinámica de sus ruedas. Los aspectos técnicos más destacados son una autonomía eléctrica de 418 kilómetros y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,9 segundos con una potencia de 408 CV. A su vez, la carga rápida del 10 % al 80 % de la batería se completa en solo 32 minutos.

Por otra parte, el interior de este vehículo es 100 % libre de cuero, ya que solo se utilizan materiales sostenibles. El XC40 Recharge viene con Google integrado, purificador de aire y distintas asistencias al conductor como, por ejemplo, la alerta de cruce, cámara de 360° y está equipado con sonido premium Harman Kardon.

El primer modelo crossover 100 % eléctrico de Volvo; C40 Recharge El C40 Recharge, también disponible en el concesionario Volvo Lleida, dispone de una autonomía de 444 kilómetros cuando la batería está al 100 %, llega a los 100 kilómetros por hora de velocidad en 4,7 segundos y también está libre de cuero en su interior.

En particular, destaca por contar con el que está considerado como el mejor sistema de navegación de su clase, con Google Maps completamente integrado, información del tráfico en tiempo real y redirección automática para llegar a destino con menos complicaciones. Este mismo sistema asiste al conductor para que pueda encontrar estaciones de carga durante el recorrido.

El C40 Recharge está diseñado para recibir actualizaciones automáticas de forma inalámbrica, por lo que se trata de un vehículo que va mejorando con el tiempo.

En Volvo Car Llemosa, concesionario oficial de Volvo Lleida, es posible adquirir los dos modelos 100 % eléctricos de la marca, acceder a una estación de carga eléctrica y también a un servicio de reparaciones que trabaja bajo los estrictos estándares de Volvo.



