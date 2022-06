6 elementos indispensables de las alarmas de seguridad, según Alarmas JM Emprendedores de Hoy

martes, 7 de junio de 2022, 18:22 h (CET)

Disponer de una alarma de seguridad es básico en la seguridad de cualquier tipo de propiedad, ya que brinda un factor disuasivo contra los extraños que quieran ingresar a un inmueble sin autorización.

Además, las alarmas de seguridad son muy útiles para alertar a los residentes o las autoridades sobre una potencial situación de peligro. Una de las empresas más importantes en España es Alarmas JM, distribuidores oficiales de la marca ADT, que es líder mundial en sistemas de seguridad. Estos comercializadores destacan que hay varios tipos de dispositivos y que, además, existen elementos indispensables que deben poseer todos los modelos para ser más efectivos.

¿Qué elementos debe contener una alarma de seguridad? El equipo de expertos de JM Alarmas explica que fabricantes como ADT han ido incorporando los últimos avances tecnológicos para ofrecer más seguridad.

La central LCD con módulo GSM/GPRS

Uno de ellos es la central con teclado LCD con módulo GSM/GPRS incorporado, que comprende todo un sistema integral inteligente que blinda toda la propiedad.

El teclado

El segundo elemento indispensable es el teclado. Este sirve para armar o desactivar el dispositivo mediante una clave.

Los botones según la alerta

También incluyen botones de emergencia y alertas por fuego o intrusión, ya que suelen ser las alertas que más veces se suelen dar.

El mando a distancia

Una función muy valorada en la actualidad es el mando a distancia, que se puede activar incluso desde el móvil mediante una aplicación.

Los videodetectores

En quinto lugar, están los vídeos detectores que permiten ver en tiempo real lo que ocurre cuando se activan las alarmas.

Los detectores de movimiento y temperatura

Este tipo de detectores no pueden faltar en un buen sistema de seguridad. Estos se han vuelto más sofisticados y precisos y son excelentes componentes para resguardar mejor cualquier propiedad.

Existen diversos tipos de alarmas El avance de la tecnología ha permitido que las alarmas de la actualidad sean cada vez más específicas y, de esta manera, se puedan adaptar a diversas necesidades. Por ejemplo, para las casas, están disponibles varios modelos que difieren entre sí según su funcionamiento y el tipo de seguridad que proveen. Hay antirrobo, contra incendios, alarmas contra seísmos, de piscinas o de coches.

Alarmas JM explica que “según su funcionamiento, se pueden instalar alarmas que están conectadas a una central. Desde allí, se alerta a la policía o la compañía de seguridad sobre alguna situación indeseada. También existen dispositivos con cámaras que permiten a los dueños del inmueble monitorear desde cualquier lugar del mundo lo que ocurre en su propiedad“.

Los expertos en este tema clasifican las alarmas en 3 niveles de seguridad:

Nivel 1: es el nivel básico donde el dispositivo no está conectado a ninguna central.

Nivel 2: incluye la conexión a una central, cámaras de vigilancia y detectores.

Nivel 3: incluye las alarmas con varias funciones e incluso una caja fuerte, en cuyo interior hay un sensor sísmico.

Todas tienen ventajas acordes a las necesidades de cada vivienda.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 6 elementos indispensables de las alarmas de seguridad, según Alarmas JM La importancia del marketing digital para impulsar el sector inmobililario, por RealtyPlus Los beneficios de consumir chía MobuArtex usa el agua como elemento de creación para lograr espacios creativos Vacaciones de aventura en el paraíso de la Sierra de Guara con Rumbo Aventura