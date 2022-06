DataMarket es una de las compañías referentes en servicios de DaaS (Data as a Service) Emprendedores de Hoy

martes, 7 de junio de 2022

La estrategia DaaS (Data as a Service) o datos como servicio consiste en un sistema de gestión que utiliza la nube para brindar servicios de almacenamiento, integración, procesamiento y/o análisis de datos a través de una conexión de red. Dicho sistema posibilita tercerizar y externalizar las operaciones que involucran grandes bases de datos, permitiendo un uso más eficiente de los servidores locales, puesto que toda la información pasa a almacenarse en la nube.

La adopción generalizada de este sistema es relativamente reciente y en España apenas ha comenzado a despegar.

La compañía experta en Big Data, Data Science e inteligencia artificial WhiteBox es una de las empresas pioneras en la implementación y desarrollo de la estrategia DaaS en el país. Ofrece a sus clientes un completo programa que involucra ingeniería e inteligencia artificial para la gestión y almacenamiento de sus datos.

WhiteBox cuenta con una marca especializada en monetización de datos conocida como DataMarket Esta compañía controla una infraestructura digital que le permite trabajar con grandes volúmenes de datos. Además, es de las únicas compañías en el país capaz de desarrollar y producir algoritmos de inteligencia artificial, lo que le permite un mayor control en la gestión de la información que administra en la nube. La estrategia DaaS también permite curar, agregar y combinar datos de múltiples fuentes que las organizaciones pueden, comprar, vender o intercambiar como copia impresa.

WhiteBox cuenta con una marca especializada en monetización de datos conocida como DataMarket, con la cual busca ofrecer información o inteligencia de valor agregado. Esta compañía garantiza que los ingresos generados por los servicios DaaS, superen la inversión inicial y los costes operativos de administrar una central de datos de este tipo.

Servicio de gestión de datos y monetización Además del servicio de gestión de datos y monetización, la compañía también cubre los proyectos de inteligencia artificial de cualquier empresa de principio a fin. WhiteBox siempre buscará estar al tanto de la adquisición de los datos adecuados para cada proyecto y su procesamiento correcto. También diseñará y supervisará el desarrollo del modelo analítico siguiendo una estructura precisa de ingeniería de datos, que llevarán a cualquier compañía al siguiente nivel de su transformación digital.

Su conocimiento y excelencia técnica le permitió a WhiteBox obtener el premio AWS DeepRacer en 2019, gracias a su plataforma innovadora de tratamiento y gestión de datos. Esta compañía tiene la experiencia y la sabiduría para determinar los principios de cómo crear y validar un buen modelo bajo la estrategia DaaS, por lo que es la empresa indicada para confiar la gestión de los datos de cualquier organización y su posible monetización.



