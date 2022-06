Entradas a la venta para el show de David Guapo #Quenosfrunjalafiesta en la página web Entradas Total Emprendedores de Hoy

Aproximadamente un 31 % de la población española asiste cada año a algún evento cultural. De esta forma, el 2022 ha empezado con fuerza para dicho sector, teniendo diversos carteles para todos los gustos, que se espera, alcancen su máximo auge con la llegada del verano. Entre las celebraciones más comunes están los festivales, los conciertos y las funciones teatrales, entre otras.

Asimismo, para la actual temporada de presentaciones, los monólogos se posicionan como una de las propuestas favoritas de los espectadores. Por este motivo, la empresa de ventas Entradas Total ha anunciado que ya están a la venta para el público las entradas para el show de David Guapo, un reconocido humorista y actor español.

¿De qué trata el show #Quenosfrunjalafiesta de David Guapo? #Quenosfrunjalafiesta es un show donde se une la música, el humor y la improvisación. Este evento cuenta con la organización de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archena y se llevará a cabo el próximo jueves 23 de junio, a las 22 horas en el Teatro Villa de Archena.

El espectáculo está pensado para todo el público, por lo que no hay límite de restricción ni edad recomendada. En este show, David Guapo, uno de los grandes comediantes revelación del año 2019, realiza intercambios de opinión con el público presente, convirtiéndolo en un espectáculo entretenido, agradable y ameno de actualidad.

La compañía Entradas Total tiene disponible la venta de entradas para esta función en su página web. Desde allí, quienes no se quieran perder esta gran cita con el humor, ya pueden comprar y escoger los mejores asientos para no perder detalle alguno.

¿Qué otras promociones ofrece Entradas Total en España? El sistema de ventas de la página Entradas Total ofrece un descuento por la compra online y anticipada en comparación con el precio de taquilla. De esta manera, resulta más fácil y rápido obtener las entradas, desde la comodidad del hogar o de cualquier otro lugar. Asimismo, la tienda destaca por promover los eventos hasta 2 meses antes de su realización, lo que permite ahorrar y planificar.

Esta empresa mantiene en su portal la oferta de diversos espectáculos, que van desde conciertos con cantantes como La Guardia y Camela; hasta obras de teatro infantil como “El viaje de Pinocho”, “Sim Saladín” y “Pupaventuras”.

Por otra parte, se promocionan presentaciones de teatro musical, cine, documentales y festivales en ciudades como Alicante, Archena, Valencia y Madrid.

Además de todo lo anterior, quienes se hagan suscriptores de Entradas Total, podrán recibir regularmente a su correo electrónico las últimas novedades sobre sus eventos favoritos, estando informados de todo lo que pasa en el mundo de la cultura y el espectáculo.



