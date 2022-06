Los beneficios gastronómicos y para la salud de las flores comestibles Emprendedores de Hoy

Aunque mucha gente lo desconoce, también existen flores comestibles que se pueden utilizar para elaborar un sinfín de recetas. Estas plantas aportan muchísimos beneficios para la salud, ya que tienen propiedades nutritivas variadas. En ese sentido, es un error creer que las flores solo sirven para decorar espacios y para regalárselas a seres queridos en fechas especiales.

Es importante prestar atención cuando se adquieren este tipo de productos. Hay que evitar confundir estas flores con las ornamentales porque, por lo general, para el cultivo de estas últimas suelen usarse pesticidas. Lo ideal es que sean de cultivo ecológico, como las plantas de Rachel & Co, empresa que utiliza artículos sostenibles para fomentar un futuro verde y saludable.

Cuáles son las flores comestibles y qué beneficios aportan A lo largo de la historia, el ser humano ha sabido aprovechar las flores comestibles como un cultivo más. Hoy en día, están presentes sobre todo en la cocina de vanguardia. Chefs de todo el mundo las utilizan en la preparación de platos deliciosos e innovadores.

Existen varios tipos de flores y hierbas que se pueden comer. De algunas se aprovechan las hojas y los tallos, como la albahaca, el cebollino, el eneldo, el hinojo y el romero. Estas suelen secarse y usarse como especias. Otras, como el azahar, la camomila, el hibisco o la lavanda, normalmente están presentes en infusiones. Por otro lado, en muchas ocasiones se usan los pétalos con fines decorativos. Aquí destacan la rosa, la amapola, la caléndula, el geranio o la violeta, entre muchas otras.

Son muchos los beneficios que aportan las plantas florales utilizadas para el consumo humano. En primer lugar, tienen alto contenido de vitaminas como la A, B, C, D y E. Además, son ricas en minerales, aminoácidos y proteínas. Asimismo, contienen fibra y antioxidantes.

Gracias a estas propiedades, el consumo de flores puede contribuir a la prevención de enfermedades del corazón y neurodegenerativas. También ayuda a reforzar el sistema inmunológico y a tener una mejor digestión.

¿Qué se puede preparar con las flores de consumo humano? Son muchas las recetas que se pueden preparar con las flores comestibles. En algunos restaurantes las utilizan para la decoración de los platos, puesto que son estéticamente agradables a la vista por su frescura, colores excepcionales y olores incomparables. Pero su uso no se limita solo a esto.

Solo hay que tener creatividad para aprovechar estas plantas, y es que se pueden integrar tanto en recetas saladas como en postres y bebidas. Cada planta tiene un sabor único; por eso, a la hora de cocinar, se debe saber cuál utilizar para que las recetas queden deliciosas y se puedan disfrutar al máximo.

En Rachel & Co se pueden encontrar algunas de estas especies, para sacarles partido en la cocina. Pero si se prefiere un uso más convencional, también se pueden adquirir plantas ornamentales.



