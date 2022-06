Ordenadores Ocasión; ventajas del servicio de renting PC al alcance de todos Emprendedores de Hoy

En la era actual, el uso de equipos informáticos es prácticamente imprescindible para el desarrollo de actividades en sectores como el empresarial, el educativo, el entretenimiento, entre otros. Sin embargo, comprar un ordenador nuevo puede suponer invertir altas sumas de dinero que en muchas ocasiones los usuarios no pueden pagar.

Una alternativa a este problema la ofrece Ordenadores Ocasión. Esta empresa informática española dispone de un amplio catálogo de ordenadores de segunda mano en buenas condiciones con descuentos de hasta un 80 %. Además, cuentan con un servicio derenting PC dirigido a pymes con pagos flexibles adaptados a sus necesidades y presupuestos.

Beneficios de adquirir ordenadores reacondicionados en Ordenadores Ocasión Con el propósito de hacer más accesible la adquisición de equipos de informática para todo tipo de personas, la empresa Ordenadores Ocasión ofrece una gran variedad de equipos informáticos que han sido retirados de exposiciones de gama profesional o que han dejado de ser usados en las empresas.

A diferencia de otros servicios similares en el mercado, los equipos que comercializa esta compañía no son remanufacturados, es decir, que no han sido reparados o manipulados anteriormente. Adicionalmente, el equipo de técnicos de la compañía se encarga de revisar minuciosamente cada detalle del aparato y reacondicionarlo, de ser necesario, para garantizar que este funcione adecuadamente.

El portal web cuenta con ordenadores y portátiles de las mejores marcas del sector, como Dell, HP, Lenovo, Microsoft, Intel, AMD, entre otras, con descuentos interesantes en relación con el precio original del producto en el mercado. Los dispositivos informáticos tienen garantía de un año en caso de fallos en su funcionamiento. Los clientes también tienen a su disposición un equipo de soporte técnico disponible 24/7 para atender cualquier requerimiento acerca de los equipos.

Acondicionamiento de ordenadores personalizado Manteniéndose a la par de las necesidades del sector, la compañía informática ofrece productos personalizados a la medida del cliente. De esta manera, si la empresa o particular requiere un equipo con características específicas, los profesionales de Ordenadores Ocasión se dedican a encontrar entre las opciones disponibles el equipo que mejor se adapta a lo que busca el cliente, así como de integrar los hardware informáticos que necesita.

Adicionalmente, disponen de un servicio de renting de PC para pequeñas y medianas empresas de todo tipo de sectores, con pagos con cuotas mensuales o trimestrales previamente definidas en el contrato.

La tienda realiza tanto venta directa de sus productos en Guadalajara como venta online a cualquier punto de España. También ofertan a nivel local servicios informáticos como mantenimiento de parques informáticos, consultoría, instalación de redes, etc.

Todos estos aspectos postulan a Ordenadores Ocasión como una gran alternativa a la hora de adquirir equipos de informática de ocasión con buen funcionamiento.



