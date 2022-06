Desplegar el potencial de la nube Microsoft Azure, de la mano de Caltico Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de junio de 2022, 11:05 h (CET)

Disfrutar del potencial de Microsoft Azure, un sistema en la nube pública de Microsoft, con uno de los mayores rangos de crecimiento en el mundo, es posible a través de los servicios de Caltico, que se enfoca en mejorar la infraestructura informática de las empresas.

Para habilitar servidores de aplicaciones, almacenamiento, ejecutar una app, migrar cargas de trabajo o disponer de servicios de escritorio virtual con Windows Virtual Desktop, Microsoft Azure, es la plataforma que se recomienda utilizar y que, a través de Caltico, es más accesible que nunca. Si se necesita asesoramiento al respecto o se está pensando en algún proyecto cloud, desde Caltico ayudan a lograr los objetivos.

¿Por qué incorporar Microsoft Azure? Azure es un sistema cloud de Microsoft, que pone a disposición múltiples servicios para el desarrollo administrativo y empresarial. Combina la plataforma como servicio (PaaS) y la infraestructura como servicio (IaaS), para integrar todo tipo de aplicaciones complejas, con los recursos principales de almacenamiento y gestión. De esta manera, el usuario puede migrar y mantener toda la infraestructura, para desarrollar el sistema y aplicaciones, que se adapte a las necesidades de su empresa.

Para cualquier tipo de desarrollo, aplicación o sistema, Microsoft Azure despliega diferentes soluciones que facilitan la construcción del sistema, como plantillas preestablecidas para crear aplicaciones y máquinas virtuales. También incorpora inteligencia artificial y aprendizaje automático de última generación para poder dotar de increíbles capacidades a los entornos y aplicaciones empresariales.

De manera particular, ninguna empresa requiere el mismo sistema de administración que otra, aunque sean del mismo sector. Por eso, Caltico ofrece el servicio completo para la gestión de Microsoft Azure, que se adapta a las exigencias de cada compañía.

¿Cuáles son los beneficios de aplicar Azure con Caltico? Microsoft Azure, en sí mismo, cuenta con múltiples beneficios para la creación de entornos y aplicaciones que se adaptan a la gerencia completa, pero si no se realiza de la manera adecuada, se refleja negativamente en el aumento de costes. Es por este motivo que Caltico ofrece la administración del sistema que proporciona un ahorro hasta del 50 % en el mejor de los casos. Además, se encarga de la migración, mantenimiento, supervisión y completo control de los servidores, para mantener el sistema trabajando en óptimas condiciones y a precios accesibles.

Para todas las compañías a nivel nacional que están en la búsqueda de especialistas en la creación o que necesiten actualizar su software, disponer de máquinas virtuales y servidores para el almacenamiento administrativo, Caltico será una de las mejores opciones, al ser un partner completamente especializado en tecnología Microsoft Azure.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.