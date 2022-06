Crear un programa experiencial y potenciar el posicionamiento de una marca personal con Mireia R. Martínez Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de junio de 2022, 10:07 h (CET)

Lograr que sea estable, rentable y duradero es lo más importante cuando un emprendedor tiene una idea de negocio.

Sin embargo, muchos emprendedores desconocen la verdadera esencia de su marca personal y toman decisiones que no son coherentes entre lo que ofrecen y lo que desean comunicar. Mireia R. Martínez, mentora de marca personal, enseña a sus clientes las estrategias efectivas para posicionar sus negocios de marca personal, ayudándolos a diseñar servicios y programas experienciales basados en el modelo de negocio que desean construir alineados con sus principios, valores y el estilo de vida que representan.

Un toque de innovación para marcar la diferencia Como marca personal, un elemento imprescindible para marcar la diferencia y destacar frente a la competencia es añadir un toque de innovación, eso si, sin descuidar las estrategias que le permiten posicionarse de una forma sólida y auténtica, ya que estas características actúan como imán de conexión y atracción para potenciales clientes.

Las decisiones de compra son emocionales, por eso una de las claves de un negocio rentable y duradero es convertirte en la opción preferente, consiguiendo que las tarifas de los productos o servicios que se ofrecen pasen a un segundo plano.

Es vital tener claridad a la hora de comunicar el poder transformador de los productos y servicios ofrecidos, pero se está volviendo aún más importante apostar por la creación de programas experienciales, no sólo para cumplir las expectativas de los clientes sino superarlas.

Para quienes desean claridad en el enfoque que deben darle a sus negocios, lo más conveniente es recibir la asesoría de especialistas que ofrezcan las estrategias y herramientas necesarias para ganar más clientes a través de una marca personal que tenga personalidad y cuente una historia que genere empatía y conexión emocional.

Trabajar el posicionamiento de la marca personal La mentora de marca personal Mireia R. Martínez apuesta por trabajar el posicionamiento de marca de forma auténtica y genuina, y las estrategias de los negocios desde la diferenciación, poniendo especial énfasis en la creación de sistemas de comunicación y los sistemas de ventas, con el objetivo de atraer y conseguir más clientes.

A su juicio, la marca personal debe trabajarse de forma genuina, soltando durante el proceso las ataduras, conflictos e inseguridades que no le permiten fluir, ya que esto proporciona claridad en el enfoque que los emprendedores deben proyectar en sus negocios, a través de estrategias que permiten crear un negocio digital auténtico y coherente con sus objetivos.

Desde el año 2016, ha ayudado a más de 500 profesionales a potenciar el posicionamiento de sus negocios al involucrar los principios y los valores de sus marcas, consiguiendo la creación de vínculos sólidos entre los productos o servicios que ofrecen y los clientes. A través de un plan de acción personalizado para cada negocio, esta mentora de marca personal proporciona todas las herramientas necesarias para la creación de estrategias comunicacionales, ganar autoridad en el mercado y, por ende, incrementar el índice de ventas.



