Calzado sostenible para mujer y hombre, de la mano de Ecoalkesan Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 12:19 h (CET)

En los últimos años, el fast fashion ha levantado múltiples opiniones a nivel mundial. La mayor crítica realizada se relaciona con las toneladas de desperdicios y contaminantes que esta actividad genera.

En un estudio presentado por la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo en el año 2021, la moda ocupó el puesto número dos en la lista de industrias más contaminantes en el mundo. Como respuesta a esta manera de fabricar, múltiples empresas han creado opciones más ecológicas. Entre ellas destaca Ecoalkesan, que fabrica calzado sostenible con materiales orgánicos, biodegradables, reciclados y ofrece modelos tanto para mujeres como para hombres, así como diversos complementos.

¿Cómo se fabrica el calzado sostenible de Ecoalkesan? La fabricación responsable con el medioambiente es de vital importancia para mantener al planeta. Por esta razón, la empresa Ecoalkesan emplea diferentes materiales sostenibles en la fabricación de calzado. Uno de ellos es el RPET, un tipo de poliéster hecho a partir del reciclaje de botellas de plástico desechadas.

Asimismo, el Tencel, una fibra celulósica, es producido a partir de la pulpa de madera de árboles que han sido procesados de manera sustentable. Cuenta con el certificado FSC (Forest Stewardship Council) y con el sello Pan-European Forest Council (PEFC). Este material es particularmente suave y absorbe la humedad, por lo cual resulta perfecto para mantener la comodidad de los pies.

Por su parte, la microfibra es transpirable, lavable y antialérgica, ideal para que el zapato respire. El yute es una fibra hecha a partir de plantas de corchurus, que son altamente rentables, biodegradables y no generan contaminantes. Otros materiales empleados por esta empresa son, el EcoTPU, lino natural, charol, corcho y apliques metálicos Níquel Free.

Zapatos sostenibles de Ecoalkesan Ecoalkesan es una empresa que fabrica y vende productos ecológicos y veganos. Entre estos se encuentran los zapatos para hombre, una colección que incluye modelos como botas militares Kosmos, zapatos Astro, Infinity y zapatos Safari Bosque, que son de un estilo semiformal. También tienen una serie de zapatos deportivos o sneakers llamados Aire, Power, Energy, Mix, Deportivo Evolution Man Recycled Organic Cotton, Reto Sport, entre otros.

En la colección de zapatos para mujer ofrecen una selección de botas militares blancas, negras, marrones y con estampado militar. Otras cuentan con tacón y están hechas con microfibras ecológicas. Asimismo, poseen diferentes tipos de sandalias en sus modelos Liberty, Circular, Helena señora, Cruzada Anatómica y Málaga.

Aunque el calzado es uno de los productos más reconocidos de la marca, su filosofía ecológica no se limita a esta prenda. En la web tienen una sección de complementos como bolsos, carteras, mochilas antirrobo y plantillas anatómicas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.