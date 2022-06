‘Somos ciclistas’, el lema de Ridefyl, la marca de ciclismo albaceteña Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de junio de 2022, 11:25 h (CET)

Optar por tiendas online que ofrezcan servicios y productos de calidad, mediante un trato adecuado, es una de las mejores alternativas a la hora de escoger.

En este caso, Ridefyl es una empresa conformada por ciclistas que no solo promueven un estilo de vida sobre ruedas, sino que también apuestan por el cambio de las personas a una vida saludable, a través de momentos llenos de diversión, amistad, naturaleza y deporte.

Hoy en día, se ha convertido en una de las compañías favoritas de quienes practican esta disciplina, gracias a sus famosos puños, guantes, calcetines, maillots y culottes, productos con detalles que han sido pensados de forma minuciosa para satisfacer cada necesidad mientras se pedalea. Con el lema “somos ciclistas” hoy son reconocidos a nivel mundial.

Maillots para cualquier ocasión En el año 2021, esta empresa hizo el lanzamiento de la primera colección de ropa técnica para ciclismo, llevando a la marca a un nivel superior que se destaca por la alta calidad y los detalles en cada uno de los productos. El nuevo maillot Mahora es un modelo que ha sido diseñado para esta colección primavera/verano y puede ser utilizado tanto en carretera, MTB o Indoor. Además, estéticamente, tiene un patrón ajustado muy moderno, con tejido PerMax, que se caracteriza por ser muy elástico, aumentando la comodidad y la aerodinámica.

Por otro lado, el maillot Zero se destaca por ser seamless (sin costuras), cortado a láser con encaje de piezas, mediante termosellado que se ajusta perfectamente a los brazos, cintura y torso, además, la transpirabilidad es máxima.

De todos ellos, el maillot de entretiempo Letur es el más polivalente, ya que cuenta con el tejido “thermo” bidireccional proporciona calidez cuando la temperatura está baja y, cuando hay calor, ofrece una sensación de frescura. Asimismo, el rango de uso es de 2° C a 15° C, tiene triple bolsillo y banda antideslizante en la cintura.

Crash Replacement para amortiguar el daño después de una caída Las caídas en el ciclismo son situaciones imposibles de evitar. Independientemente de las medidas que se tomen para prevenirlas. Siempre existe el riesgo de tener una situación desafortunada en la que los ciclistas pueden salir heridos y, con ellos, los daños materiales, como romper el nuevo maillot favorito o cualquier parte de la bicicleta.

Para mitigar estos desagradables escenarios que pueden ser posibles mientras se pedalea, Ridefyl ha implementado elCrash

Replacement que, como su nombre en español indica (reemplazo por accidente), ofrece un gran descuento para renovar el material adquirido con esta marca que ha sufrido daños después de una caída.

Para quienes han hecho compras en un período inferior a 6 meses, el descuento será del 50 % si el pedido tiene entre 6 y 12 meses podrán gozar del 40 % menos del PVP. Además, entre 12 y 24 meses el descuento será de un 30 %. Para disfrutar de esta oferta, es necesario enviar un email a hello@ridefyl.com con las evidencias de los daños que sufrieron los productos de Ridefyl tras la caída.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.