Recogedor de Muebles, un negocio que se dedica al vaciado de pisos y recogida de muebles y que se asimila a la idea de ‘centro reto’

miércoles, 1 de junio de 2022, 17:42 h (CET)

Aunque existen en la actualidad varias empresas encargadas del vaciado de pisos y recogida de muebles, en el imaginario popular de muchos españoles se siguen asociando estas compañías con la Fundación Reto a la Esperanza y sus diferentes sucursales, a partir de las cuales las personas comenzaron a llamar a este tipo de empresa “centro reto“.

Esta fundación nace en Cantabria hacia el año 1985 y su objetivo era el de ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Para recaudar los recursos necesarios para sus programas de responsabilidad social, la fundación se encargaba de recoger y vender muebles de segunda mano de casas o pisos, con el fin de comercializarlos en las instalaciones de sus centros. Esta iniciativa tomó fuerza muy rápidamente, por lo que unos años más tarde la fundación ya contaba con “centros reto” dispersos por todo el país.

Con el ánimo de sumarse a esta iniciativa, compañías como Recogedor de Muebles se han inspirado en los servicios diseñados por la Fundación Reto a la Esperanza para crear su propio portafolio de servicios de recogida de muebles y vaciado de pisos, con el objetivo de seguir apoyando un programa que además de beneficiar a poblaciones vulnerables, también promovía el cuidado del medioambiente.

Recogida de muebles y puntos limpios Si bien la mayoría de los muebles pueden repararse con el objetivo de alargar su vida útil, muchos de ellos ya se encuentran en un estado de deterioro tan grande que se hace imposible su reutilización. Por esta razón, el gobierno central y las diferentes comunidades autónomas han puesto en marcha el programa “Puntos limpios”, el cual se encarga de almacenar y hacer la correcta disposición de los muebles dañados, buscando que no lleguen a los centros de recolección de basuras o que sean desechados en la calle. Las diferentes autoridades de cada Comunidad también facilitan el acceso a servicios de traslado de enseres a los diferentes puntos de manera gratuita, pero aun así el propietario puede contratar por su cuenta el servicio de vaciado que más le agrade.

Servicios inspirados en los “centros reto” Recogedor de Muebles ofrece un completo servicio de recogida de muebles y vaciado de pisos, ya sea para trasladarlos a un centro de acopio para su restauración y venta o para desecharlos de una manera responsable en el punto limpio de su preferencia. La compañía también ofrece servicios de limpieza y disposición correcta de escombros producidos por reformas pequeñas, servicios de traslado y mudanza, gestión de ventas de propiedades y vaciados de oficinas, bodegas o locales comerciales.

Muchos de los muebles que recoge esta empresa pueden repararse, reciclarse o reinventarse. Esto no solo ayuda a reducir la presión de la tala de bosques, sino que permite disminuir las emisiones de CO2 que se expulsan a la atmósfera. Por este motivo, Recogedor de Muebles ha decidido adaptar las iniciativas diseñadas por los “centros reto” a su propia actividad, con el objetivo de ampliar sus programas de responsabilidad social empresarial y articularse a las búsquedas de la UE en el Pacto Verde Europeo.



