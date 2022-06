Casasenocasion.com, el portal inmobiliario con miles de referencias Emprendedores de Hoy

Una de las fases más importantes a la hora de vender o alquilar un piso es la promoción. Esta es una etapa en la que se debe captar la atención de los posibles clientes, con el fin de poder cumplir con el objetivo de cada operación. Hoy en día, una muy buena opción es usar un portal inmobiliario en internet, dado que permite la posibilidad de llegar a millones de personas.

Según Google, casasenocasion.com es uno de los portales de anuncios inmobiliarios gratuitos más popular de España. Allí se pueden encontrar más de mil referencias distintas cada día en las que se ofrecen viviendas nuevas y de segunda mano, alquileres vacacionales, servicios profesionales para el hogar y otros negocios.

Casasenocasion.com es un medio gratuito para contactar compradores e inquilinos Este portal inmobiliario es un medio ideal para promocionar pisos en alquiler, casas en venta y otras propiedades que se encuentren en venta o en alquiler. Publicar los artículos es sumamente sencillo y no supone ningún coste. De esta manera, millones de usuarios podrán ver la vivienda que está en oferta.

La plataforma es intuitiva y fácil de utilizar. Las distintas propiedades se agrupan en categorías para que los interesados puedan llegar a ellas rápidamente. No hace falta tener gran experiencia en internet ni para subir un artículo ni para encontrar un inmueble en venta o alquiler.

Además, para que el acceso sea más dinámico, el portal dispone de un buscador que permite seleccionar la ubicación, el tipo de propiedad y la operación que se está buscando concretar. Por otra parte, cuenta con un servicio premium para las empresas inmobiliarias que deseen destacar sus anuncios y lograr una visibilidad aún mayor.

Desde el punto de vista de un vendedor independiente, el uso de un portal inmobiliario gratuito como Casasenocasion.com es ideal, ya que no es necesario desembolsar ni un solo euro.

Casasenocasion.com dispone de otros servicios para el hogar Otra de las secciones del portal permite solicitar presupuestos a profesionales del hogar, dentro de la zona de residencia del usuario, para tareas de construcción, reformas, electricidad, fontanería, pintura, mudanzas, arquitectura y decoración, entre otras posibilidades. En este caso, la ventaja que ofrece la plataforma es que permite solicitar y recibir hasta 4 presupuestos de manera gratuita. Esta es también una buena opción para los profesionales y las empresas que desean ampliar su cartera de clientes.

Adicionalmente, mediante este sitio web es posible conseguir otros servicios útiles para el hogar, como por ejemplo la instalación de alarmas para lograr una mayor seguridad. También disponen de la posibilidad de acceder a seguros para vivienda.

Casasenocasion.com es un portal inmobiliario a través del cual es posible publicar avisos gratuitos para llegar a millones de usuarios y así poder concretar una operación de venta o alquiler de una propiedad de manera rápida, exitosa y sin coste alguno.



